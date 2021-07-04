Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес 30 июня заявила, что предложения по соответствующему проекту закона о запрете внесут уже к концу 2023 года.

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В ЕС хотят запретить содержать домашних животных в клетках

Таким образом Еврокомиссия отреагировала на кампанию "End the Cage Age" ( "Покончить с эрой клеток"), которая и собрала подписи о запрете.

Это исторический день по благосостояния животных в ЕС,

– написала Кириакидес.

Она также добавила, что к концу 2023 внесут предложения по постепенному прекращению использования клеток для миллионов сельскохозяйственных животных.

Обратите внимание! Стоит отметить, что Европарламент должен рассматривать гражданские инициативы, которые за год собирают по меньшей мере миллион подписей граждан ЕС в 7 странах Евросоюза.

Еврокомиссия сможет предложить усилить защиту домашних животных. Об изменениях правил содержания животных должны договориться Европарламент и 27 правительств стран-членов ЕС .

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Кого будут касаться запреты

В Евросоюзе действуют запреты по защите животных, в частности для кур, несущих яйца, телят и свиней. Активисты хотят ввести правила также относительно:

кроликов,

молодых кур,

перепелок,

уток и гусей.

Как предполагают помочь фермерам

Еврокомиссар отметила – во избежание нечестной конкуренции, нормы для защиты животных должны быть прописаны также в торговых договорах ЕС.

Еврокомиссия обещает поддержать фермеров, направив средства, выделенные на аграрную политику ЕС.