Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес 30 июня заявила, что предложения по соответствующему проекту закона о запрете внесут уже к концу 2023 года. 

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В ЕС хотят запретить содержать домашних животных в клетках

Таким образом Еврокомиссия отреагировала на кампанию "End the Cage Age" ( "Покончить с эрой клеток"), которая и собрала подписи о запрете.

Это исторический день по благосостояния животных в ЕС,
 написала Кириакидес.

Она также добавила, что к концу 2023 внесут предложения по постепенному прекращению использования клеток для миллионов сельскохозяйственных животных.

Еврокомиссия сможет предложить усилить защиту домашних животных. Об изменениях правил содержания животных должны договориться Европарламент и 27 правительств стран-членов ЕС .

Кого будут касаться запреты

В Евросоюзе действуют запреты по защите животных, в частности для кур, несущих яйца, телят и свиней. Активисты хотят ввести правила также относительно:

  • кроликов,
  • молодых кур,
  • перепелок,
  • уток и гусей.

Как предполагают помочь фермерам

  • Еврокомиссар отметила – во избежание нечестной конкуренции, нормы для защиты животных должны быть прописаны также в торговых договорах ЕС.
  • Еврокомиссия обещает поддержать фермеров, направив средства, выделенные на аграрную политику ЕС.

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