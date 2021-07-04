Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес 30 июня заявила, что предложения по соответствующему проекту закона о запрете внесут уже к концу 2023 года.
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В ЕС хотят запретить содержать домашних животных в клетках
Таким образом Еврокомиссия отреагировала на кампанию "End the Cage Age" ( "Покончить с эрой клеток"), которая и собрала подписи о запрете.
Это исторический день по благосостояния животных в ЕС,
– написала Кириакидес.
Она также добавила, что к концу 2023 внесут предложения по постепенному прекращению использования клеток для миллионов сельскохозяйственных животных.
Еврокомиссия сможет предложить усилить защиту домашних животных. Об изменениях правил содержания животных должны договориться Европарламент и 27 правительств стран-членов ЕС .
Кого будут касаться запреты
В Евросоюзе действуют запреты по защите животных, в частности для кур, несущих яйца, телят и свиней. Активисты хотят ввести правила также относительно:
- кроликов,
- молодых кур,
- перепелок,
- уток и гусей.
Как предполагают помочь фермерам
- Еврокомиссар отметила – во избежание нечестной конкуренции, нормы для защиты животных должны быть прописаны также в торговых договорах ЕС.
- Еврокомиссия обещает поддержать фермеров, направив средства, выделенные на аграрную политику ЕС.
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