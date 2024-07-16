Лежал и не шевелился: енот проник в гараж и объелся так, что убежать уже не смог

Енот проник в гараж и настолько объелся найденной пищей, что не нашел в себе силы убежать на улицу. Он просто разлегся на спину, и не даже не шелохнулся. Именно в таком состоянии его поймали с поличным.

Курьезную фотографию на одном из форумов в Reddit опубликовал пользователь с ником Zerrish. Пользователи сети начали наперебой шутить и смеяться, делясь впечатлениями от увиденного на фотографии.

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На опубликованной фотографии можно увидеть, как окруженное разнообразными закусками животное лежит на спине, попав в ловушку под стеллажом.

Енот ворвался в гараж моего брата, съел тонну закусок и в процессе так растолстел, что застрял под стеллажом,

– указал автор в заметке.



Енот не смог убежать с "места преступления" / Фото Reddit

Пользователи сети начали наперебой шутить и делится впечатлениями от увиденного.

"Он скоро похудеет и освободится из плена";

"Матерь Божья, это так смешно. Посмотрите на этого маленького урода";

"Мне кажется, что "маленьким" как раз его и не назовешь теперь";

"Никто не хочет признаться, что съел девять банок пельменей;

"Если он не выскользнет, придется выжимать, как зубную пасту из тюбика".

Один из корреспондентов поделился собственной смешной историей, когда чуть не впустил миловидного енота в здание, которое охранял.

"Когда я был младшим, то по ночам работал в высококлассной вооруженной охране. Здание, где приходилось работать, было похоже на склад, поэтому туда часто пробирались еноты и застревали в мусорном баке. Однажды ночью вышел патрулировать территорию, а когда возвращался, то увидел енота. Я начала открыл дверь и спросил: "Хочешь зайти, приятель?". Когда тот начал приближаться, остановившись у меня у ног, наконец-то опомнился. "Какого черта я делаю? Ему сюда нельзя". Тогда запаниковал и сказал ему: "Нет. Нет. Прости. Тебе надо уйти", – рассказал мужчина.