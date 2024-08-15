Древний морской крокодил жил на Земле 135 миллионов лет назад

Примерно 135 миллионов лет назад мелководные моря, которые когда-то охватывали большую часть современной Германии, были домом для удивительного существа, известного как эналиотес. Эта древняя морская рептилия представляет отдельную ветвь эволюции крокодилов, демонстрируя адаптацию к жизни в водной среде.

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Недавние находки освещают адаптации древнего крокодила, принадлежащего к семейству Metriorhynchidae. Это существо характеризовалось гладкой, бесчешуйчатой кожей, ластами и характерным хвостовым плавником, что позволяло ему процветать в морской среде. Известный как эналиотес, этот древний хищник охотился преимущественно на подвижную добычу, такую как кальмары и рыба. Однако наличие больших пилообразных зубов указывает на то, что он мог также охотиться на других морских рептилий.

Детально описать доисторическое морское чудовище смогли после того, как был найден хорошо сохранившийся череп животного.

Эта находка замечательная. После проведения компьютерной томографии мы смогли много узнать о внутренней анатомии этих морских крокодилов и реконструировать внутренние полости и даже внутренние уши животного,

– рассказал руководитель проекта Свен Сакс.



Реконструкция жизни Эналиотеса / Фото Joschua Knüppe

Тогда как доктор Марк Янг из Школы наук о Земле Эдинбургского университета подчеркнул значение эналиотесов в понимании эволюции метроринхов в течение Мелового периода. Исследование показывает, что в течение Юрского периода метроринхи претерпели значительные эволюционные изменения, приняв план тела, отличный от других крокодилов. Ключевые адаптации включали:

развитие ласт,

хвостового плавника,

потерю костной брони,

гладкую кожу без чешуи, что способствовало переходу ко все более морскому образу жизни.

Он добавил, что анатомия черепа эналиотеса – большие глаза и маленькие уши – говорит о том, что он был очень хорошим и быстрым пловцом.

Отметим, что ископаемые окаменелости были обнаружены учеными более 100 лет назад. С тех пор образец теряли во время Второй мировой войны, а затем снова обнаружили в музее Минден. Сравнив ископаемое с окаменелостями из других музейных коллекций, Сакс и его команда определили, что это новый для науки вид.