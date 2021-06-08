Тот самый из фильма "Маска": главное о характере и происхождении джек-рассел-терьера

Джек-рассел-терьер – порода, которая стала безумно популярной после выхода фильма с Джимом Керри "Маска". Это общительные, иногда гиперактивные собаки, которые обожают детей и ненавидят одиночество и скуку.

Относительно алабая, лабрадора или чау-чау эта порода является молодой: она появилась только два века назад. Длинное название, по правописанию которой есть дискуссии, – это имя священника, который и вывел эту породу.

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Происхождение породы джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьера вывели в XVIII веке в Девоне, что в Великобритании. Основатель породы, в честь которого ее и назвали – священник Джон Рассел, родившийся в семье охотников на лис. Много лет Джон по прозвищу Джек посвятил разведению пород.

Он хотел иметь собаку, которая бы не отставала от лошадей, бегала с гончими и был при этом была достаточно маленькой. Цель – чтобы нырять в норы и выгонять оттуда лисиц.

Во время учебы в Оксфорде Джон увидел и приобрел идеальную собаку для своей цели, принадлежавшую молочнику. Существует мнение, что это была первая собака, ныне известная как джек-рассел.



Джек-рассел-терьера вывели скрещиванием таксы с вельш-корги и парсон-терьером / Фото с Pixabay

Парсон-рассел-терьер и джек-рассел терьер

Не стоит воспринимать эти два названия как синонимичные: это две отдельные породы собак, которые признают кинологические ассоциации. Они родственные и происходят от стараний все того же священника Джона Рассела.

В основе джек-рассел-терьера лежит скрещивание парсон-рассел-терьеров с таксами и вельш-корги. Следовательно, можно сказать, что первый является "отцом" второго.



Пес Майло из легендарного фильма "Маска" / Фото с kino.com

Отличие пород описано в документе джек-рассел-терьера по стандарту FCI. Кинологи отмечают, что разница заметна главным образом в росте и пропорции.

выше, более квадратно сложенная собака – парсон-рассел-терьер;

короче, немного длиннее, но пропорционального роста – джек-рассел-терьер.

Идеальный кобель парс-рассел-терьера имеет рост 35,5 сантиметров, идеальная сука – 33 сантиметра. При этом допускают отклонения в пределах не более 2 сантиметров. В то же время рост джек-рассел-терьера в диапазоне 25 – 30 сантиметров.



Это парсон-рассел-терьер / Фото с purina.ua

Характер джек-рассел-терьера

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Собака этой породы обычно доброжелательная, преданная, ласковая и обладает сильным характером. Представители породы могут стать любимцами активной семьи.

Порода дружелюбная, но преимущественно в отношении детей и владельцев – их терьеры обожают. Что касается других домашних животных (кошек, морских свинок), то им от бывших охотников может быть туго.

К другим собакам джек-рассела надо приучать с самого детства – отсутствие ранней социализации чревато конфликтами при встрече с ними.



Джек-рассел-терьеры обожают детей / Фото с Pixabay

Хочу джек-рассел-терьера: на что стоит обратить внимание

Конечно, все собаки разные и для каждого владельца его любимец уникален. Впрочем, есть общие черты породы, которые оказываются у большинства представителей. Основные черты джек-рассел, согласно наблюдениям, такие:

Активность. Движение – это то, что джек-расселы любят больше всего на свете.

Движение – это то, что джек-расселы любят больше всего на свете. Одиночество. На противоположном поле ценностей джек-рассела – печаль и тоска. Закрыв джек-рассела в квартире без игрушек и развлечений, по возвращении хозяин рискует увидеть руины. Животное начинает скучать, и его плохое самочувствие выливается во вредительство.

На противоположном поле ценностей джек-рассела – печаль и тоска. Закрыв джек-рассела в квартире без игрушек и развлечений, по возвращении хозяин рискует увидеть руины. Животное начинает скучать, и его плохое самочувствие выливается во вредительство. Сильная линька. Шерсть от этой собаки хорошо видна на темной мебели, коврах.

Шерсть от этой собаки хорошо видна на темной мебели, коврах. Упрямство. Если джек-расселу что-то не понравится, то убедить его сложно.

Если джек-расселу что-то не понравится, то убедить его сложно. Хитрость. Умные джек-расселы могут быть очень хитрыми в поисках вкусностей или уклонения от дрессировки. Владелец должен всегда помнить об этом и не вестись на уловки.

Умные джек-расселы могут быть очень хитрыми в поисках вкусностей или уклонения от дрессировки. Владелец должен всегда помнить об этом и не вестись на уловки. Страсть к копанию. Привычка копать землю у терьеров осталась еще со времен изгнания лис из нор. Принимая такого малыша на дачу, можно остаться без огорода.

Привычка копать землю у терьеров осталась еще со времен изгнания лис из нор. Принимая такого малыша на дачу, можно остаться без огорода. Агрессивность и ревность. Они не терпят конкуренции на своей территории даже от себе подобных, плохо дружат с другими животными и могут начать делать убытки, если увидят, что любимый хозяин уделяет внимание кому-то другому.

Джек-расселу будет мало часа прогулки в день ленивой трусцой на поводке. Бег по лужам, игры в мяч, погони за птицами – все это должно быть в их жизни, иначе избыток энергии впоследствии трансформируется в плохие привычки: собака будет грызть мебель, вещи, может что-то сломать или разбить.