Два года жил в щели: в Ужгороде едва спасли енота – видео

Неравнодушные жители Ужгорода спасли енота, который 2 года жил в щели между домами. Кормили его неравнодушные горожане.

По словам Мариша Романовой, одному из жильцов дома животное начало мешать и тогда он решил "заложить щель, чтобы животное там умерла от голода".

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Енота выбросили из кафе, которое закрылось

Вчера (11 июля – 24 канал) состоялась секретная операция по отлову енотиком,

– написала местная жительница Мариша Романова.

Она рассказала, что животное поймала ее мать с мужем и охранники одной из территорий в центре города.

По предварительной информации, ранее енот жил в местном кафе, но когда владельцы его закрыли, животное выбросили на улицу.

"По словам охранников, зверек проживал в щели между зданиями в течение двух лет! Кормили его только эти добрые два человека!" – рассказала женщина.

Животное закрыли в щели между домами

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Мариша говорит, что енот и до сих пор бы так жил между домами, однако жителю одного из домов енот начал мешать и он решил заложить щель, "чтобы животное там умерло от голода".

Енота отдали местному владельцу кафе "Аквариум" Олегу Дыбе. Там уже опубликовали видео с енотом.

Енота, который жил в щели, спасли​: смотрите видео "Аквариума"

Рассказали также, что щель-дом енота была размером с 30 сантиметров. Хотя они раньше и не принимали енотов за того, что животным нужен простор, однако на этот раз изменили мнение.

Но этот случай изменил наш подход к "енотного" вопрос – потому что наш временный вольер, освободившееся после отпущенного на волю сокола-пустельги, точно более просторный, чем его прежнее "жилье",

– написали в фейсбуке "Аквариума".

Владелец пока решает, обустраивать животное в заведении или реабилитировать и куда-то пристроить.

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