Два года жил в щели: в Ужгороде едва спасли енота – видео

12 июля 2021 , 23:07
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Мариши Романовой

Неравнодушные жители Ужгорода спасли енота, который 2 года жил в щели между домами. Кормили его неравнодушные горожане.

По словам Мариша Романовой, одному из жильцов дома животное начало мешать и тогда он решил "заложить щель, чтобы животное там умерла от голода".

К теме Как сделать ваш дом и сад более безопасными для собаки: важные советы

Енота выбросили из кафе, которое закрылось

Вчера (11 июля – 24 канал) состоялась секретная операция по отлову енотиком,
– написала местная жительница Мариша Романова. 

Она рассказала, что животное поймала ее мать с мужем и охранники одной из территорий в центре города. 

По предварительной информации, ранее енот жил в местном кафе, но когда владельцы его закрыли, животное выбросили на улицу. 

"По словам охранников, зверек проживал в щели между зданиями в течение двух лет! Кормили его только эти добрые два человека!" – рассказала женщина. 

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina ®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Животное закрыли в щели между домами

Мариша говорит, что енот и до сих пор бы так жил между домами, однако жителю одного из домов енот начал мешать и он решил заложить щель, "чтобы животное там умерло от голода". 

Енота отдали местному владельцу кафе "Аквариум" Олегу Дыбе. Там уже опубликовали видео с енотом.

Енота, который жил в щели, спасли​: смотрите видео "Аквариума"

Рассказали также, что щель-дом енота была размером с 30 сантиметров. Хотя они раньше и не принимали енотов за того, что животным нужен простор, однако на этот раз изменили мнение.

Но этот случай изменил наш подход к "енотного" вопрос – потому что наш временный вольер, освободившееся после отпущенного на волю сокола-пустельги, точно более просторный, чем его прежнее "жилье",
– написали в фейсбуке "Аквариума". 

Владелец пока решает, обустраивать животное в заведении или реабилитировать и куда-то пристроить.

Поражает Любопытные еноты: подборка 10 забавных видео с наглыми животными

Вкратце о енотах

  • Ето хищные млекопитающие, живущие преимущественно в США (от юга Канады и в Уругвай).
  • Небольшие животные, которые имеют вес ориентировочно 2 - 12 килограмм.
  • Обычно хорошо плавают лазают по деревьям.
  • Самый распространенный вид - енот-полоскун или "полоскун", который в естественных условиях обитает в США, однако приручен человеком.
  • В естественной среде еноты в Украине не живут.
  • Енота считают всеядным - он может есть мелких насекомых, рыбу, жаб, грызунов и т.д.
    Источник: Википедия
Автор: Діана Квасневська