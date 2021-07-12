Два года жил в щели: в Ужгороде едва спасли енота – видео
Источник:фейсбук Мариши Романовой
Неравнодушные жители Ужгорода спасли енота, который 2 года жил в щели между домами. Кормили его неравнодушные горожане.
По словам Мариша Романовой, одному из жильцов дома животное начало мешать и тогда он решил "заложить щель, чтобы животное там умерла от голода".
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Енота выбросили из кафе, которое закрылось
Вчера (11 июля – 24 канал) состоялась секретная операция по отлову енотиком,
– написала местная жительница Мариша Романова.
Она рассказала, что животное поймала ее мать с мужем и охранники одной из территорий в центре города.
По предварительной информации, ранее енот жил в местном кафе, но когда владельцы его закрыли, животное выбросили на улицу.
"По словам охранников, зверек проживал в щели между зданиями в течение двух лет! Кормили его только эти добрые два человека!" – рассказала женщина.Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina ®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.
Животное закрыли в щели между домами
Мариша говорит, что енот и до сих пор бы так жил между домами, однако жителю одного из домов енот начал мешать и он решил заложить щель, "чтобы животное там умерло от голода".
Енота отдали местному владельцу кафе "Аквариум" Олегу Дыбе. Там уже опубликовали видео с енотом.
Енота, который жил в щели, спасли: смотрите видео "Аквариума"
Рассказали также, что щель-дом енота была размером с 30 сантиметров. Хотя они раньше и не принимали енотов за того, что животным нужен простор, однако на этот раз изменили мнение.
Но этот случай изменил наш подход к "енотного" вопрос – потому что наш временный вольер, освободившееся после отпущенного на волю сокола-пустельги, точно более просторный, чем его прежнее "жилье",
– написали в фейсбуке "Аквариума".
Владелец пока решает, обустраивать животное в заведении или реабилитировать и куда-то пристроить.
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Вкратце о енотах
- Ето хищные млекопитающие, живущие преимущественно в США (от юга Канады и в Уругвай).
- Небольшие животные, которые имеют вес ориентировочно 2 - 12 килограмм.
- Обычно хорошо плавают лазают по деревьям.
- Самый распространенный вид - енот-полоскун или "полоскун", который в естественных условиях обитает в США, однако приручен человеком.
- В естественной среде еноты в Украине не живут.
- Енота считают всеядным - он может есть мелких насекомых, рыбу, жаб, грызунов и т.д.
Источник: Википедия