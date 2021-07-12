За словами Маріші Романової, одному з мешканців будинку тварина почала заважати й тоді він вирішив "закласти щілину, аби тваринка там померла від голоду".
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Єнота викинули з кафе, яке закрилось
Вчора (11 липня – 24 канал) відбулась секретна операція по відлову єнотика,
– написала місцева мешканка Маріша Романова.
Вона розповіла, що тваринку впіймала її мати з чоловіком та охоронці однієї з територій в центрі міста.
За попередньою інформацією, раніше єнот жив у місцевому кафе, але коли власники його закрили, тварину викинули на вулицю.
"За словами охоронців, звірятко проживало у щілині між будівлями протягом двох років! Годували його лише ці добрі двоє людей!" – розповіла жінка.
Тварину закрили у щілині між будинками
Маріша каже, що енот й досі би так жив між будинками, проте мешканцю одного з будинків єнот почав заважати і він вирішив закласти щілину, "аби тваринка там померла від голоду".
Єнота віддали місцевому власнику кафе "Акваріум" Олегу Дибі. Там вже опублікували відео з єнотом.
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Розповіли також, що щілина-дім єнота була розміром з 30 сантиметрів. Хоч вони раніше й не брали єнотів через те, що тваринам потрібен простір, та цього разу змінили думку.
Але цей випадок змінив наш підхід до "єнотного" питання – бо наш тимчасовий вольєр, що звільнився після відпущеного на волю сокола-боривітра, точно просторіший, ніж його дотеперішнє "житло",
– написали у фейсбуці "Акваріуму".
Власник наразі вирішує, чи облаштовувати тварину в закладі чи реабілітувати та кудись прилаштувати.
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Коротко про єнотів
- Це хижі ссавці, що живуть переважно в США (від півдня Канади й до Уругваю).
- Невеликі тварини, які мають вагу орієнтовно 2 – 12 кілограм.
- Зазвичай добре плавають лазять по деревах.
- Найпоширеніший вид – ракун звичайний або "полоскун", який у природних умовах мешкає у США, проте приручений людиною.
- У природному середовищі єноти в Україні не живуть.
- Єнота вважають всеїдним – він може їсти дрібних комах, рибу, жабів, гризунів й т.д.
Джерело: Вікіпедія