За словами Маріші Романової, одному з мешканців будинку тварина почала заважати й тоді він вирішив "закласти щілину, аби тваринка там померла від голоду".

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Єнота викинули з кафе, яке закрилось

Вчора (11 липня – 24 канал) відбулась секретна операція по відлову єнотика,

– написала місцева мешканка Маріша Романова.

Вона розповіла, що тваринку впіймала її мати з чоловіком та охоронці однієї з територій в центрі міста.

За попередньою інформацією, раніше єнот жив у місцевому кафе, але коли власники його закрили, тварину викинули на вулицю.

"За словами охоронців, звірятко проживало у щілині між будівлями протягом двох років! Годували його лише ці добрі двоє людей!" – розповіла жінка.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Тварину закрили у щілині між будинками

Маріша каже, що енот й досі би так жив між будинками, проте мешканцю одного з будинків єнот почав заважати і він вирішив закласти щілину, "аби тваринка там померла від голоду".

Єнота віддали місцевому власнику кафе "Акваріум" Олегу Дибі. Там вже опублікували відео з єнотом.

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Розповіли також, що щілина-дім єнота була розміром з 30 сантиметрів. Хоч вони раніше й не брали єнотів через те, що тваринам потрібен простір, та цього разу змінили думку.

Але цей випадок змінив наш підхід до "єнотного" питання – бо наш тимчасовий вольєр, що звільнився після відпущеного на волю сокола-боривітра, точно просторіший, ніж його дотеперішнє "житло",

– написали у фейсбуці "Акваріуму".

Власник наразі вирішує, чи облаштовувати тварину в закладі чи реабілітувати та кудись прилаштувати.

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