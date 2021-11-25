Дружба собаки и лани: как дикое животное спасли и вернули в лес

Женщина спасла и вернула в лес лань, которую сбила машина. Однако животное вместе с детьми вернулось к новым друзьям.

Женщина спасла лань, которую сбила машина. Малыш сильно пострадал и нуждался в помощи.

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Стояло несколько задач:

Позаботиться о том, чтобы лань, которую назвали Баттон, выросла сильной и здоровой.

Чтобы она не боялась жильцов дома.

В то же время, чтобы смогла вернуться в лес и жила нормальной жизнью.

Справиться ей помог, тогда еще щенок, лабрадор Джей-бро. Маленькая лань сразу приняла его, и они стали друзьями.

Хозяйка справилась со своей задачей, ведь здоровая Баттон все же смогла вернуться в лес, начинавшийся сразу за порогом дома.

Смотрите видео дружбы Джей-бро и Баттон:

Однако летом лань вернулась в дом и не одна, а в окружении маленьких пятнистых детей. Молодая мама привела свое потомство познакомиться с лучшим другом – лабрадором Джей-бро.

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Баттон подходила к стеклянной двери, которая вела на кухню и ждала, когда ее выпустят поиграть с лучшего друга. Также она могла постучаться в дверь копытом, чтобы ее быстрее заметили.

Смотрите видео с Баттон:

Когда Джей-бро наконец-то выходил погулять, они оббегали все окрестные тропинки, валялись на полянах и заднем дворе.