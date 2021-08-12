Как "достать" хозяев за 2 секунды: смешные фото собак и кошек

12 августа 2021 , 15:43
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Источник:

24 канал

Домашние животные бывают очень милыми и симпатичными. А еще – наглыми и раздражающими. Удивительно, но эти качества сочетаются почти в каждом котике и песике.

Если вы думаете, что жизнь с любимцем – это сплошное развлечение, мы вас немного разочаруем. Посмотрите на фото этих животных, которые точно знают, как вывести из себя владельцев.

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Когда мечтаешь о чистых вещах, но пес думает иначе


Фото твиттер @MalloryMcMorrow

Лежанки не нужны, когда есть роскошный пакет


Фото твиттер @thetayking

Делает пакости с милой мордой


Фото твиттер @SodaJerksOBX

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Интересно, кто это сделал


Фото твиттер @spetsnazsobr

Пес просто играл мячиком


Фото Imgur

Коту немного не удалось довести дело до конца


Фото твиттер @CPHigson

Сначала хозяин подумал, что пес поймал курицу


Фото Imgur

Кошачье самообслуживание


Фото твиттер @LynnInFilm

Чистить зубы и умываться запрещено


Фото твиттер @LynnInFilm

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Хозяин, мы тебя очень любим, впусти нас домой


Фото Reddit / @MyBeardCollectsLint

Автор: Аліна Рудченко