Как "достать" хозяев за 2 секунды: смешные фото собак и кошек
Источник:24 канал
Домашние животные бывают очень милыми и симпатичными. А еще – наглыми и раздражающими. Удивительно, но эти качества сочетаются почти в каждом котике и песике.
Если вы думаете, что жизнь с любимцем – это сплошное развлечение, мы вас немного разочаруем. Посмотрите на фото этих животных, которые точно знают, как вывести из себя владельцев.
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Когда мечтаешь о чистых вещах, но пес думает иначе
Фото твиттер @MalloryMcMorrow
Лежанки не нужны, когда есть роскошный пакет
Фото твиттер @thetayking
Делает пакости с милой мордой
Фото твиттер @SodaJerksOBX
Интересно, кто это сделал
Фото твиттер @spetsnazsobr
Пес просто играл мячиком
Фото Imgur
Коту немного не удалось довести дело до конца
Фото твиттер @CPHigson
Сначала хозяин подумал, что пес поймал курицу
Фото Imgur
Кошачье самообслуживание
Фото твиттер @LynnInFilm
Чистить зубы и умываться запрещено
Фото твиттер @LynnInFilm
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Хозяин, мы тебя очень любим, впусти нас домой
Фото Reddit / @MyBeardCollectsLint