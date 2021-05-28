Домашние животные помогают быть хорошими родителями: исследование

По данным опроса, каждый 3-й американец считает, что домашние любимцы является "тренерами" для роли отца или матери. Также многие считают, что любимцы отражают характер своего владельца.

Во время опросов, проведенных OnePoll и AskVet, опросили 200 американцев. Оказалось, что люди тратят немало средств на содержание питомцев.

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Например, среднестатистический американец тратит 13 200 долларов (почти 363 000 гривен) на свою собаку или кота за 10 лет.



Забота о любимцах похожа на заботу о детях / Фото Unsplash

Почти половина (48%) родителей домашних животных заявила, что забота о любимцах делает их ответственными.

Почему забота о животных и о детях одинаково сложная?

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Вероятно, американцы считают, что домашние животные готовят их к материнству или отцовству по простой причине. Заботится о ком, кто не может заявить о своих потребностях, очень сложно. Любимцы, как и младенцы, не могут рассказать, чего они хотят или что их беспокоит.



Часто родители заводят животных детям, а потом привыкают к ним / Фото Unsplash

В конце концов, каждый 3-й американец (33% опрошенных) считает, что любимцы являются отражением своих хозяев с точки зрения человечности и воспитания.

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А 51% родителей говорят, что покупали животное детям и вовсе не хотели приносить его в дом, но сейчас не могут представить своей жизни без него.