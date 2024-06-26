Доисторический хипстер: найден новый динозавр-вегетарианец в причудливой шляпе

Ученые идентифицировали новый вид динозавров, которые когда-то бродили по Земле примерно 78 миллионов лет назад. Эта находка проливает свет на древних существ, которые населяли нашу планету задолго до их вымирания в результате столкновения с астероидом.

Палеонтологи назвали новый вид Lokiceratops rangiformis, что в переводе означает "рогатое лицо Локи, похожее на карибу". Считают, что он бродил по планете около 78 миллионов лет назад.

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Ученые обнаружили нового динозавра – Локицератопса

Локицератопс, травоядный динозавр, достигал примерно 6,7 метра в длину и весил около 5 тонн. Особого внимания заслуживает необычная шапкообразная структура на его голове, что добавляет интриги вокруг этого доисторического существа.

Причудливый "головной убор" динозавра напоминает кончик шляпы скандинавского бога Локи и его рогатого шлема, а рога разной длины очень похожи на карибу,

– говорят авторы исследования.

Недавно обнаруженный вид был идентифицирован как представитель цератопсидов, группы рогатых динозавров, которые, как считают, появились примерно 92 миллиона лет назад.



Реконструкция Локицератопса в болотах возрастом 78 миллионов лет / Фото Museum of Evolution

Именно эта группа динозавров, ранее известных своими декоративными особенностями, на самом деле имела гораздо больше разнообразных видов, чем считалось изначально. Эта находка пролила новый свет на разнообразие этих древних существ.

Окаменелости нового вида были найдены в пустынных меловых ландшафтах на севере Монтаны. Находки свидетельствуют об удивительно богатом разнообразии в этом регионе. Авторы исследования предполагают, что эти динозавры могли быстро эволюционировать в отдельные виды.

Ископаемые кости черепа Локицератопса реконструированы и выставлены в Музее эволюции в Марибо / Фото Museum of Evolution

Что нужно знать об этом виде?

Lociceratops – четвертый центрозавр и пятый рогатый динозавр, который был когда-либо открыт наукой. Изученные авторами окаменелости позволяют предположить, что рогатые динозавры могли обитать в ограниченном географическом регионе. Этот вид рогатых динозавров известен тем, что был одними из самых больших и наиболее изысканно украшенных существ своего вида на Земле.

Вид может похвастаться одними из самых больших рогов с оборками на голове. Эта уникальная особенность требовала развития массивных мышц шеи, чтобы выдерживать вес головного убора. Чтобы поддерживать такое большое тело, эти существа нуждались в значительном ежедневном потреблении калорий.



Портретные реконструкции всех четырех динозавров-центрозавринов / Фото Museum of Evolution

Исследователи сделали удивительное открытие, обнаружив, что Локицератопс, самый большой рогатый динозавр своего времени, жил вместе с четырьмя другими видами рогатых динозавров. Эта находка бросает вызов предыдущим представлениям о том, что только 2 вида рогатых динозавров могли сосуществовать. Большая голова лоцицератопса сыграла ключевую роль в опровержении этой теории.