До слез: фотопроект о бездомных людях и их собаках в Бразилии – 25+ трогательных фото

В Бразилии, как и во многих других странах, многим людям негде жить. Из-за трудностей на улице оказываются молодые люди и старики, и даже целые семьи. Положение людей на улице мало отличается от ситуации в других странах. Но есть одно существенное отличие, уникальное именно для этой страны.

Этой особенностью является то, что люди живут вместе с собаками. Хвостатые любимцы мужественно разделяют с ними трудности и маленькие радости такой жизни.

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Проект о людях и собаках

Многие годами живут на улице со своими собаками. В условиях полной социальной изоляции, без надежды улучшить свое положение, собаки становятся единственными друзьями и утешением людей, вынужденных жить на улице.

В Бразилии создали социальный проект "Уличные жители и их собаки".

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Цель этого проекта – рассказать о том, что людям на улице нужно уважение и поддержка. Кроме того, эти фото говорят – каждый может иметь верного друга.



Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

Фотограф рассказывает о людях

Фотограф домашних животных Эд Лепоро с 2012 года начал фотографировать и писать о собаках и их опекунах, которые вынуждены жить на улице.

В 2015 году он выпустил свою первую книгу, которая положила начало социальному проекту.

Теперь это полноценная организация, предлагающая помощь в уходе за животным. Здесь собаке могут предоставить корм, ветеринарную помощь, а также средства для борьбы с паразитами.

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Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев.



Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

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Фото из инстаграма МРСК

Помогают и людям

В социальном проекте "Уличные жители и их собаки" заботятся не только о собаках. Владельцы четвероногих могут принять душ и позавтракать. Кроме того, людям раздают наборы личной гигиены и рюкзаки для вещей.

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