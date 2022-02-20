До и после: фотографии собака, которые вернулись с прогулки

Собаки обожают во время прогулок проверить все лужи. Подходящие фото хозяева публикуют в социальных сетях.

После прогулок с любимыми собаками у хозяев часто много работы. Все из-за "грязевых ванн" четырехлапых.

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Собаки не ограничиваются только носиком или лапками, а "ныряют" в болото полностью. Все это доказывают фотографии, которые хозяева часто публикуют в соцсетях.

"Английский спрингер-спаниэль Чиппер сделал грязевую маску для лица и спокойно ждет, когда она подействует".



Фото RadioaktivJ

"Койра вышла на прогулку и надела новые шикарные штаны".



Фото @koitheborzoi

"Кайли довела искусство камуфляжа до совершенства".



Фото Sushisando

"Кажется, что Купер не понимает, зачем нужно купание".



Фото @cooper_spoodle_doo

"Просто невозможно сердиться на Винни".



Фото @winniethepooch33

"Инди сбросила шляпу ради зажигательной вечеринки и повеселела".



Фото @chroniclesofindiana

"Французский бульдог Гюго чувствует себя в мутной луже, как дома".



Фото Sandra Katiela​

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"Самоед Онни вывалялся в грязи, но его морда осталась чистой".



Фото @onnisamoyed​

"Золотистый ретривер Ваглс просто хотел раскрасить автомобильные сиденья под цвет своей шерсти".



Фото @pure_waggles​

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