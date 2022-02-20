До и после: фотографии собака, которые вернулись с прогулки
20 февраля 2022 , 07:02Читати новину українською
Источник:mirror.co.uk
Собаки обожают во время прогулок проверить все лужи. Подходящие фото хозяева публикуют в социальных сетях.
После прогулок с любимыми собаками у хозяев часто много работы. Все из-за "грязевых ванн" четырехлапых.
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Собаки не ограничиваются только носиком или лапками, а "ныряют" в болото полностью. Все это доказывают фотографии, которые хозяева часто публикуют в соцсетях.
"Английский спрингер-спаниэль Чиппер сделал грязевую маску для лица и спокойно ждет, когда она подействует".
Фото RadioaktivJ
"Койра вышла на прогулку и надела новые шикарные штаны".
Фото @koitheborzoi
"Кайли довела искусство камуфляжа до совершенства".
Фото Sushisando
"Кажется, что Купер не понимает, зачем нужно купание".
Фото @cooper_spoodle_doo
"Просто невозможно сердиться на Винни".
Фото @winniethepooch33
"Инди сбросила шляпу ради зажигательной вечеринки и повеселела".
Фото @chroniclesofindiana
"Французский бульдог Гюго чувствует себя в мутной луже, как дома".
Фото Sandra Katiela
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"Самоед Онни вывалялся в грязи, но его морда осталась чистой".
Фото @onnisamoyed
"Золотистый ретривер Ваглс просто хотел раскрасить автомобильные сиденья под цвет своей шерсти".
Фото @pure_waggles
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