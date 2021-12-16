Детские мечты уже взрослых людей в определенной степени воплощает иллюстратор Иса Брэдт в своем проекте Pet Disneyfication. Принять в нем участие может любой желающий. Люди со всего мира присылают девушке фотографии своих домашних питомцев, а она превращает их в персонажей мультфильмов в стиле Disney. Кроме того, она часто работает с фотографиями животных из приютов, чтобы помочь им найти новый дом.
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У нее выходит удивительно реалистично – лишь взглянув на иллюстрации, можно представить истории, героями которых могли бы быть эти животные. Pets 24 подготовили для вас подборку лучших работ Исы Брэдт. Возможно, она вдохновит вас написать художнице и превратить в мультперсонажа своего любимца.
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