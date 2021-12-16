Дитячі мрії вже дорослих людей певною мірою втілює ілюстраторка Іса Бредт у своєму проєкті Pet Disneyfication. Взяти у ньому участь може кожен охочий. Люди з усього світу надсилають дівчині фотографії своїх домашніх улюбленців, а вона перетворює їх на персонажів мультфільмів у стилі Disney. Окрім того, вона часто працює зі світлинами тварин з притулків, аби допомогти їм знайти новий дім.

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У художниці виходить напрочуд реалістично – лише поглянувши на ілюстрації, можна уявити історії, героями яких могли б бути ці тваринки. Pets 24 підготували для вас добірку найкращих робіт Іси Бредт. Можливо вона надихне вас написати ілюстраторці та перетворити у мультперсонажа свого улюбленця.

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Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

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