Дитячі мрії вже дорослих людей певною мірою втілює ілюстраторка Іса Бредт у своєму проєкті Pet Disneyfication. Взяти у ньому участь може кожен охочий. Люди з усього світу надсилають дівчині фотографії своїх домашніх улюбленців, а вона перетворює їх на персонажів мультфільмів у стилі Disney. Окрім того, вона часто працює зі світлинами тварин з притулків, аби допомогти їм знайти новий дім.
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У художниці виходить напрочуд реалістично – лише поглянувши на ілюстрації, можна уявити історії, героями яких могли б бути ці тваринки. Pets 24 підготували для вас добірку найкращих робіт Іси Бредт. Можливо вона надихне вас написати ілюстраторці та перетворити у мультперсонажа свого улюбленця.
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