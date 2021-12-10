Каролина Медейрос решила угостить птицу бананом. От такой вкусности попугай, которого девушка назвала Тата, не смог отказаться.

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"Сначала Тата была очень застенчивой и пугливой, но все изменилось, когда она увидела банан", — сообщила Каролина.

Девушка смогла завоевать доверие и подружиться с диким попугаем. Тата прилетала еще несколько раз, чтобы получить вкусняшку, а со временем начала заходить в квартиру Каролины.

Смотрите видео дружбы девушки с попугаем:

"Казалось, что для Таты я избранная. Она стала ежедневно прилетать ко мне домой в 6:30 утра и стучать в окно, чтобы я ее впустила. Она проводила со мной большую часть дня, а затем примерно в 7 часов вечера возвращалась в свою стаю", – вспомнила Каролина.

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На данный момент попугай стал прилетать реже. Бывает, когда Каролина не видит его неделями, однако Тата всегда возвращается.

"Я никогда не думала, что связь между дикой птицей и человеком может стать настолько сильной. Мой дом открыт для Таты, и я всегда буду рада ее возвращению", – добавила Каролина.

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