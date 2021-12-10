Кароліна Медейрос вирішила пригостити птаха бананом. Від такого смаколика папуга, яку дівчина назвала Тата, не змогла відмовитися.
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"Спочатку Тата була дуже сором'язливою і полохливою, але все змінилося, коли вона побачила банан", — повідомила Кароліна.
Дівчина змогла завоювати довіру та подружитися з дикою папугою. Тата прилітала ще декілька разів, аби отримати смаколика, а згодом почала заходити до квартири Кароліни.
Дивіться відео дружби дівчини з папугою:
"Здавалося, що для Тати я обрана. Вона стала щодня прилітати до мене додому о 6:30 ранку та стукати у вікно, щоб я її впустила. Вона проводила зі мною більшу частину дня, а потім приблизно о 7 годині вечора поверталася до своєї зграї", – пригадала Кароліна.
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Наразі папуга стала прилітати рідше. Трапляється, коли Кароліна не бачить її тижнями, проте Тата завжди повертається.
"Я ніколи не думала, що зв'язок між диким птахом і людиною може стати настільки сильним. Мій дім відкритий для Тати, і я завжди буду рада її поверненню", – додала Кароліна.