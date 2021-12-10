Кароліна Медейрос вирішила пригостити птаха бананом. Від такого смаколика папуга, яку дівчина назвала Тата, не змогла відмовитися.

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"Спочатку Тата була дуже сором'язливою і полохливою, але все змінилося, коли вона побачила банан", — повідомила Кароліна.

Дівчина змогла завоювати довіру та подружитися з дикою папугою. Тата прилітала ще декілька разів, аби отримати смаколика, а згодом почала заходити до квартири Кароліни.

Дивіться відео дружби дівчини з папугою:

"Здавалося, що для Тати я обрана. Вона стала щодня прилітати до мене додому о 6:30 ранку та стукати у вікно, щоб я її впустила. Вона проводила зі мною більшу частину дня, а потім приблизно о 7 годині вечора поверталася до своєї зграї", – пригадала Кароліна.

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Наразі папуга стала прилітати рідше. Трапляється, коли Кароліна не бачить її тижнями, проте Тата завжди повертається.

"Я ніколи не думала, що зв'язок між диким птахом і людиною може стати настільки сильним. Мій дім відкритий для Тати, і я завжди буду рада її поверненню", – додала Кароліна.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.