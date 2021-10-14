Девушка спасает коз и овец от жестоких хозяев: какой метод использует

Американка Джен Шурман занимается спасением животных. Женщина основала некоммерческую организацию Shepherd's Rest Goat and Sheep Rescue. Она обеспечивает приют козам и овцам, которые подверглись жестокому обращению или отданы семьями, что не имеют возможности ухаживать за животными.

В мире существует много небольших спасательных служб, которые заботятся о существах, что выходят за рамки традиционного определения домашних животных – козы и овцы.

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По словам Джен Шурман, все расходы покрывают или сами волонтеры, или другие добровольцы. Ведь организация не имеет права на получение грантов, что покрывают расходы на стерилизацию и другие нужды, через вид животных, который они оберегают.

Почти все спасенные животные остаются жить на территории приюта. "Мы также принимаем животных со смертельным диагнозами, чтобы они могли прожить свою лучшую жизни. Сколько бы лет им не осталось", — отметила Джен.

Смотрите фото из приюта для коз и овец:

Коз и овец не забирают новые хозяева, но они все равно много времени проводят рядом с людьми. Для этого организация регулярно проводит множество мероприятий. Например, волонтеры устраивают терапию для людей, что имеют проблемы с психическим здоровьем, а также козью йогу и мероприятие под названием "Чтение с козликами" для учеников младших классов.

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Посетители приюта просто обожают общаться с доброжелательными и активными зверями, а те в ответ радостно контактируют с людьми.

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