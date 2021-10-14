У світі існує багато невеликих рятувальних служб, які піклуються про істот, що виходять за рамки традиційного визначення домашніх тварин – кози та вівці.

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За словами Джен Шурман, усі витрати покривають або самі волонтери, або інші добровольці. Адже організація не має права на отримання грантів, що покривають витрати на стерилізацію та інші потреби, через вид тварин, який вони оберігають.

Майже всі врятовані тварини залишаються жити на території притулку. "Ми також приймаємо тварин зі смертельними діагнозами, щоб вони могли прожити своє найкраще життя. Скільки б років їм не залишилося", – зазначила Джен.

Дивіться фото з притулку для кіз та овець:

Кіз і овець не забирають нові господарі, але вони все одно багато часу проводять поруч з людьми. Для цього організація регулярно проводить безліч заходів. Наприклад, волонтери влаштовують терапію для людей, що мають проблеми з психічним здоров'ям, а також козячу йогу і захід під назвою "Читання з козликами" для учнів молодших класів.

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Відвідувачі притулку просто обожнюють спілкуватися з доброзичливими та активними звірами, а ті у відповідь радісно контактують з людьми.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.