Аманда Тесс занимается выгулом собак. Каждый день девушка приезжает в дом к 1-летнему псу, которого назвали Макс, чтобы сходить с ним на прогулку.
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"У него очень много энергии и ему все интересно. Он любит наши прогулки и иногда бывает так счастлив, что внезапно поворачивается ко мне и начинает прыгать", – вспомнила Аманда Тэсс.
Девушка захотела сделать несколько кадров того, как Макс ловит листья. Ей казалось, что это будут очень красивые и трогательные фото. Однако почти на каждом кадре собака имела забавную мордочку, была неуклюжая и одновременно очень смешная.
"Я не надеялась, что у меня получится много удачных снимков. Но даже не думала, что многие из них будут такими забавными. Я смеялась все время, пока пыталась выбрать, какими фото поделиться в соцсетях", – рассказала Аманда Тесс.
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Смотрите фото Макса, сделанные Амандой: