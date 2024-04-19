Среди всех знаменательных дат года есть и день, посвященный владельцам домашних животных – 19 апреля. Будь-то собаки, коты или экзотические звери, породистые или приюченные с улицы, – главное, что жизнь с животным всегда полна радости и положительных эмоций.

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Большинство семей уже успели завести пушистых любимцев, которые занимают важные места в сердцах своих хозяев. У каждого человека своя уникальная история появления пушистого компаньона. Поэтому, по случаю Дня "родителей" домашних животных, журналисты 24 Канала решили поделиться с Pets 24 своими интересными и забавными историями о четвероногих, которые ежедневно помогают нам освещать события страны и всего мира для вас!

Домашние любимцы журналистов 24 Канала

Повелительница воды Зефирка

Оксана Харьковская, редактор отдела эксклюзивов

Это – Зефирка, ей один год. Пушистую мы нашли в подвале дома еще совсем-совсем маленькой. С тех пор она – часть нашей семьи.

Зефирка очень любит воду, поэтому сходить в душ наедине больше не реально. Она так полюбила смотреть на воду, что научилась открывать краны, поэтому приходится перекрывать ее, когда никого дома нет.



Зефирка обожает воду и даже научилась открывать краны / Фото из архива Оксаны Харьковской

А еще наша кошка думает о будущем и откладывает деньги, правда, наши. Не понятно почему, но наличные нельзя оставлять на видных местах – Зефирка сразу взимает их и прячет где-то.

Сожители Бруно и Леля

Ольга Котив, редактор отдела Вкусно 24

Бруно появился у нас в 2016 году. Назвали его в честь Бруно Шульца, его привезли из Комарно. Можно сказать, что мы Бруню спасли, потому что он оказался аллергиком и судьба уличного кота ему совсем не подходила.

Когда я ехала за котиком, то хотела взять девочку. Но посмотрела в те глазки и выбрала его. Все эти годы он был оооочень вежливым. Никогда ничего не повредил и будто от рождения знал, как и что делать.

Как и все котики, любит смотреть в окошко на птичек и "квакать". Специально для этих целей я на зиму ставлю кормушку на окно, потому что это очень его радует.



Бруно очень вежливый котик / Фото из архива Ольги Котов

Леля сначала была собачкой моей мамы. Но она уехала в Польшу, поэтому я забрала маленькую на передержку. Ей так понравилось, что она не захотела возвращаться. Поэтому Лелька осталась и начала учиться жить с котом.

Она очень ревнивая, потому что 7 лет была единственным "любимым ребенком", но вот уже 3-й год они с Брунькой живут вместе и пока, к счастью, друг друга не поубивали. Есть такой стереотип, что маленькие собаки злые и кусачие, но это не про нее.



Леля помогает писать новости / Фото из архива Ольги Котов

Она очень коммуникабельна и любит целоваться даже с незнакомцами. К слову, Лелю назвали в мою честь, потому что надо было "замену", когда я переехала во Львов.

Сюрприз на День рождения – КусКус

Анастасия Мигидюк, помощница руководителя отдела YouTube

Его зовут КусКус и он часто смотрит на мир удивленным взглядом. История нашего знакомства такова – я хотела себе котика, но медлила несколько лет. Пока прошлым летом мой парень не принес мне его перед Днем рождения.

С тех пор он ворует мои резинки для волос, спит в коврике для фитнеса и приходит в 5 утра обниматься.



КусКус со своим удивленным видом лица / Фото из архива Анастасии Мигидюк

Почти близняшки Даша и Буся

Карина Ляшенко, журналистка по визуализации данных и редактор раздела Fashion

Обе кошки завоевали себе жизнь в теплой квартире. Дашу мы спасли от собак, которые возле гаражей загнали ее на дерево и пытались добраться до нее.

Тогда мой дядя пришел домой весь в царапинах и боялся показать нам маленького котенка. А когда допросили, чего он весь изодранный, то признался. К тому времени у нас уже был кот. Он сразу принял Дашу и стал ей за папу.



Даша и Буся были спасены с улицы / Фото из архива Карины Ляшенко

А Буся бежала за мамой и бабушкой, когда те шли с кладбища после смерти моего дедушки. Она так задорно мяукала и прыгала за ногами в маршрутку, что оставить ее на остановке они не смогли. Это был символический момент для нашей семьи.

Кортни – в честь Кортни Кокс из "Друзей"

Ирина Буртик, выпускающая редакторка

Я всю жизнь мечтала о собаке, парень – именно о добермане. Мы довольно долго откладывали это решение, потому что любая собака, маленькая или большая, это большая ответственность.

Наконец, в феврале 2023 года появилась Кортни, и навсегда изменила нашу жизнь. Кортни, потому что смотрели очень часто "Друзей", а Кортни Кокс нам чем-то напоминает эту породу.

Не поддерживаем тезисов о том, что с большой "серьезной" собакой без применения силы – никак. Верим в то, что если со щенячьего возраста быть с собакой последовательным, развивать доверие и хороший контакт, это даст гораздо больше результатов, чем непонятные для собаки "наказания" и запугивания.



Кортни позирует среди одуванчиков / Фото из архива Ирины Буртик

Аристократка Рыся

Алина Бурцева, редактор отдела эксклюзивов

Это – кошка Рыся, породы оцикет, переселенка из Ирпеня. Ей 14 лет, поэтому у нее уже мало зубов. Рисю подарили котенком моему парню. Она безгранично любит своего хозяина и спать под пледом вместе с ним. Вообще сон ее берет только на кровати.



Рыся любит спать только на кровати / Фото из архива Алины Бурцевой

Любит мандарины, яблоки и красную икру (Господи, прости). Рыси нравятся различные документы, ноутбуки и планшеты – особенно потолкаться по ним. Она безумно боится пилотажа. Смотрит фильмы, а также будит, кусая за ноги, услышав сигнал будильника.

Ириска и Дони – не лучшие друзья, но одна семья

Марта Гнат, редактор соцсетей

Кошка, по кличке Ириска, появилась в моей жизни почти 13 лет назад. Она очень любит себя и только от настроения зависит то, сможешь ли ты ее погладить. В еде привередлива, но за пакетик влажного корма продала бы всех.



Ириска принимает солнечные ванны / Фото из архива Марты Гнат

А это лайка Дони, которому в мае будет 8 лет. Несмотря на возраст, он до сих пор любит играть, бегать и просто обожает массаж шеи и радуется от того, что ты чешешь ему животик.



Лайка Дони / Фото из архива Марты Гнат

К сожалению, эти двое не подружились между собой, поэтому "имеют зуб" друг на друга. Но несмотря на все, мы остаемся одной большой семьей.

Пушистый нянь Лео

Богданна Огородник (мама в декрете), редактор раздела Вкусно 24

Любимому "кото-сыну" Лео будет два года и у него незаурядный характер. Он любит охотиться на балконе на голубей, обожает лизать нос своим родителям и бегать с мячами. Лео спит с игрушками, выпрашивает сладкое печенье и гречку.

Мы взяли Лео у друзей, которые нашли его на колесе машины где-то на Сыхове (район во Львове – Pets 24).



Кото-няня Лео / Фото из архива Богданны Рыбак

С появлением дочери, Лео стал настоящей хвостатой няней для малышей. Охраняет ее сон, отдыхает на коврике, когда она учится ползать или играет. Лео настоящий друг, особая частичка нашей семьи.

Грациозная Шанель – поклонница камер

Марта Касиянчук, редактор рубрик Заграница 24 и Pets 24

Шанель – это ласковая кошечка породы скотиш-страйт. Сейчас ей всего 8 месяцев, но мы уже и не помним своей жизни до нее, и даже не можем представить хотя бы дня без Шани.

Но ее появление в нашем доме было нелегким. Наша киска преодолела самостоятельно путь из Луцка во Львов – переноска, автобус, 5 остановок и наконец точка прибытия – любящие хозяева и собственное ложе прямо у окна.

Кажется, в прошлой жизни она была моделью, ведь позирование – это именно то, что интересует Шаньку больше всего. Как только видит камеру – сразу входит в роль и начинает очередную съемку. Каждый кадр будто на обложку журнала. Любовь к объективам заставила меня завести ей профиль в тиктоке, так что теперь она еще и покоряет сеть.



Шанель даже на прогулке позирует / Фото из архива Марты Касиянчук

Из интересных фактов: Шанель любит лазить по окнам и висеть на тюли, конечно, в этом противостоянии выигрывает она. Также наша кошка гурманка, сухой корм – не ее любимая еда, мясные палочки и различные паштеты – вот, что ее интересует.

Непоседливая сладкоежка Моника

Юлия Турелик, редактор раздела Fashion 24 и Советы 24

В марте 2020 года, когда в карантин мне порой становилось одиноко, я решила осуществить свою давнюю мечту – завести персидскую кошку. Именно эту породу хотела неспроста, в моей семье уже был перс, который прожил с нами 11 лет, поэтому любовь к этим пушистикам сформирована с детства.

Моника приехала ко мне с Сумщины. За несколько лет она стала настоящей львовской барышней, потому что и манеры у нее соответствующие – очень спокойная, милая и добрая, но со своеобразным характером.



Тот редкий момент, когда Моника сидит на руках / Фото из архива Юлии Турелик

На руках сидеть не любит и продержать ее хотя бы 10 секунд – еще тот челлендж. Обожает когда я ее расчесываю, а потом усаживается вся такая красивая где-то по центру комнаты, чтобы ею можно было любоваться. У нас даже есть свой ритуал: ложимся вместе спать, а утром она обязательно перемещается на мою подушку, чтобы возбудить мокрым носиком.

Это пушистое чудо дарит мне множество положительных моментов и является бесперебойным источником любви, тепла и хорошего настроения.

Из особенностей – Моника настоящая сладкоежка. Не дать ей кусочек чего-то вкусного просто невозможно. Нередко меня на кухне ждут настоящие сюрпризы в виде испорченного печенья или кексов. Ругать на нее не могу, просто вижу эту "картину" и улыбаюсь.



Моника невероятная сладкоежка / Фото из архива Юлии Турелик

Сири пришла в семью, и "нет" от хозяйки – не преграда

Вероника Гавриленко, заместитель главного редактора

Это – Сири – порода "самборская домашняя". Мы с мужем арендуем квартиру и по договору она "без животных". Где-то полгода я очень настойчиво просила хозяйку квартиры разрешить завести котика, но она отказывалась и никак не хотела уступать. И все-таки Сири живет с нами. И на законных основаниях.

Однажды произошла специфическая ситуация с имуществом, где мы повели себя с хозяйкой честно и показали, что являемся совестливыми. Я воспользовалась моментом и еще раз невзначай спросила, можно ли все-таки нам завести котика. И она сказала: "Ну ладно уже, раз вы так долго просите, то ладно".

Мы очень быстро нашли котенка по объявлению на ОЛХ. Как будто спешили, что хозяйка передумает. Был декабрь, не сезон для маленьких котят, и это было сложновато. Хотели только обычную "метиску", из тех, которых просто "отдают, потому что срочно родились".



Сири – очень желанная кошка / Фото из архива Вероники Гавриленко

Теперь она живет с нами уже 3-й год, и является нашим "ребенком". Она обожает играть с резинками для волос, не очень переносит чужих в доме, но вполне может продать нас прохожим за кабаносы.

Герой Ума из Херсона

Анжелика Байбак, редактор ленты новостей и раздела Life 24

У меня есть кот Умка, но чаще я называю его Ума. Через 10 дней ему 2 года. Это кот, который любит купаться и вообще очень любит воду. Он с удовольствием купается и жить не может без своего фонтанчика. Ума очень не любит оставаться сам, даже когда я ухожу в магазин ненадолго, то это для него уже трагедия и потом его обязательно надо приласкать.

Я из Херсона и появился он у нас, когда мы были в Херсонской области, в оккупации. Вместе с нами он дождался освобождения и потом переехал в Николаев.

А еще мой кот – веган. Он обожает сырую картошку, свеклу и огурцы. Если я не дам ему свежий огурец – это трагедия мирового масштаба. К слову, он даже авокадо ест.



Умка пережил оккупацию Херсонской области / Фото из архива Анжелики Байбак

Это лишь маленькая частичка домашних любимцев журналистов 24 Канала, но надеемся, что наши истории хотя бы на минутку заставили вас задуматься над тем, чтобы стать "родителями" пушистиков.

Тем более сейчас в приютах находится много животных, которые нуждаются в новых домах и ласковых хозяев. Поэтому, вы можете "поймать одним махом двух зайцев": сделать доброе дело и завести верного четвероногого друга.