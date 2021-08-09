Ветеринарный врач – очень старая профессия. Как т олько человек начал приручать животных, появилась необходимость их лечить. Известно, что в Древнем Египте и Древней Греции были институты гиппиатров – людей, которые лечили лошадей.

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А вот первая "современная" ветеринарная школа в мире появилась значительно позже. Ее открыли в 1761 году во Франции. Инициатором открытия стал король Людовик XV, которого тревожила высокая смертность скота. С тех пор лечение животных стало происходить через научный подход.

История праздника

Профессиональный праздник работников ветеринарной медицины в Украине отмечают с 2001 года. Этот день имеет целью почтить нелегкий, опасный и очень ответственный труд ветеринаров.

А мы хотим рассказать, почему ветеринар – лучшая профессия на свете. Только посмотрите на эти фотографии врачей и их очаровательных пациентов.

Невероятный кадр

Фото Reddit

Маленькие мейн-куны на приеме у врача



Фото Reddit

Пациент немного устал



Фото @quantizedd / Reddit

Лучший помощник



Фото Reddit

Что только не найдешь в кармане у врача



Фото Reddit

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И таким малышам нужен осмотр



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Смеяться вместе с пациентом



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Первый раз в клинике



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Благодарный пациент



Фото Reddit

Если врач смеется – значит, все прекрасно



Фото Reddit

А может, наоборот?



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Лучшее "спасибо" от пациента