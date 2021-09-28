День борьбы с бешенством животных: почему брикеты с самолетов – это не 5g и не коронавирус
Источник:24 канал
Ежегодно 28 сентября в мире отмечают День борьбы против бешенства. По этому случаю расскажем, чем опасна эта болезнь и как ей противодействуют в Украине.
Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, бешенство входит в топ-5 самых опасных болезней животных. Кроме того, что бешенство уносит жизни животных, оно еще и наносит социально-экономический ущерб. В 2021 году День борьбы с бешенством отмечают уже в 15 раз.
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Чем опасно бешенство животных
Источник: Центр общественного здоровья МОЗ
Само слово "бешенство" однозначно вызывает негативные ассоциации. Не зря существуют однокоренные "взбеситься", "бешеный", что означает безумие и потерю разума. Ведь именно такой механизм бешенства – воздействие на центральную нервную систему.
Что такое бешенство?Это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства (англ. Rabies virus) из рода Lyssavirus. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы.
В случае задержки с предоставлением квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна. В медицинской литературе других стран болезнь известна как рабиес (у животных) и гидрофобия (у людей).
Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через:
- укус;
- царапину и микроповреждения кожи;
- попадания зараженной слюны на слизистые оболочки.
В контактный способ людей в населенных пунктах зачастую инфицируют коты и собаки, а в дикой природе – лисы и волки.
Как человек может заразиться бешенством / Инфографика ЦОЗ МОЗ
Симптомы бешенства
Начальные симптомы бешенства – повышение температуры и боль, а также необычные или непонятные ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально. В процессе распространения вируса в центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.
Бешенства можно полностью избежать, если после укуса человек получит необходимую медицинскую помощь.
Распространения бешенства в мире в Украине
Сегодня бешенство регистрируется в 150 государствах, на всех континентах, кроме Антарктиды. Ежегодно от этого заболевания в мире погибает более 55 тысяч человек и более 1 миллиона животных; 95% случаев смерти от бешенства фиксируют в Африке и Азии.Обратите внимание! С конца 1990-х эпицентр бешенства из Европы переместился на Восток. Все благодаря высокому уровню иммунизации диких животных. И здесь жизненный опыт доказывает: вакцинация – самый безопасный путь преодолеть вирус.
В Украине последние 30 лет эпидемическая ситуация по заболеваемости людей бешенством является неустойчивой. Регистрируют единичные случаи заболеваний.
Как в Украине иммунизируют диких животных
Ежегодно осенью можно встретить новости в региональных СМИ о том, что происходит вакцинация диких животных от бешенства. Традиционно ее осуществляют с самолетов: вакцину с приманками разбрасывают с неба, минуя населенные пункты.
Вакцина с приманкой – это брикет размером со спичечный коробок с запахом мяса. Внутри – желеобразная капсула с вакциной против бешенства. Когда животное ее прокусывает, вакцина попадает на слизистую оболочку и так препарат ее иммунизирует.
Брикеты с вакциной от бешенства / Скриншот с видео Суспильного
Людей каждый раз просят не сеять панику и не строить теории заговоров, почему авиация низко летает и что-то разбрасывает. К тому же местных жителей призывают не поднимать эти брикеты, не выбрасывать их и не переставлять с места на место.
Иногда в соцсетях доходят до вариантов о "разбрасывании коронавируса", "5g", "кроплении людей" и подобного. Впрочем, как уверяют специалисты, – это необходимый шаг в борьбе против бешенства и к тому же один из самых выгодных экономически.
Вакцина, которой обычно прививают животных – это препарат "Орисвак" украинского производства. Он, как уверяют в Госпродпотребслужбе, безопасен для людей и животных.
В Украине диких животных прививают препаратом "Орисвак" / Фото Суспильного
Вакцина, которую сбрасывают с самолетов, рассчитанная на диких плотоядных животных: например, лисиц и енотовидных собак. Обычно на один регион идет несколько дней, в дальнейшем самолет летит к другому, чтобы там иммунизировать диких животных.
Как защитить домашних животных
Владельцы домашних животных, которые прививали их от инфекционных болезней, точно знают – одна из запланированных ветеринаром вакцинаций – именно от бешенства. Обычно ее проводят следующей после прививки против пакета инфекционных ринотрахеита, кальцивироза и панлейкопении.
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Поэтому самый верный способ защитить домашних животных – прививка. Однако, оно, в отличие от прививки диких животных, проводится инъекционно. Впоследствии в ветеринарном паспорте любимца ставят соответствующую пометку: антирабическая вакцинация пройдена. Действует прививка в течение года.
Отметка о вакцинации в паспорте животного / Фото 24 канала
Подробную информацию о том, как защитить домашнее животное от бешенства, узнавайте у ветеринаров.Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.