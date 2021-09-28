День борьбы с бешенством животных: почему брикеты с самолетов – это не 5g и не коронавирус

Ежегодно 28 сентября в мире отмечают День борьбы против бешенства. По этому случаю расскажем, чем опасна эта болезнь и как ей противодействуют в Украине.

Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, бешенство входит в топ-5 самых опасных болезней животных. Кроме того, что бешенство уносит жизни животных, оно еще и наносит социально-экономический ущерб. В 2021 году День борьбы с бешенством отмечают уже в 15 раз.

Интересно Собаки могут помогать лечить людей: в чем особенности канистерапии

Чем опасно бешенство животных

Источник: Центр общественного здоровья МОЗ

Само слово "бешенство" однозначно вызывает негативные ассоциации. Не зря существуют однокоренные "взбеситься", "бешеный", что означает безумие и потерю разума. Ведь именно такой механизм бешенства – воздействие на центральную нервную систему.

Что такое бешенство? Это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства (англ. Rabies virus) из рода Lyssavirus. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы.



В случае задержки с предоставлением квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна. В медицинской литературе других стран болезнь известна как рабиес (у животных) и гидрофобия (у людей).

Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через:

укус;

царапину и микроповреждения кожи;

попадания зараженной слюны на слизистые оболочки.

В контактный способ людей в населенных пунктах зачастую инфицируют коты и собаки, а в дикой природе – лисы и волки.



Как человек может заразиться бешенством / Инфографика ЦОЗ МОЗ

Симптомы бешенства

Начальные симптомы бешенства – повышение температуры и боль, а также необычные или непонятные ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально. В процессе распространения вируса в центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Бешенства можно полностью избежать, если после укуса человек получит необходимую медицинскую помощь.

Распространения бешенства в мире в Украине

Сегодня бешенство регистрируется в 150 государствах, на всех континентах, кроме Антарктиды. Ежегодно от этого заболевания в мире погибает более 55 тысяч человек и более 1 миллиона животных; 95% случаев смерти от бешенства фиксируют в Африке и Азии.

С конца 1990-х эпицентр бешенства из Европы переместился на Восток. Все благодаря высокому уровню иммунизации диких животных. И здесь жизненный опыт доказывает: вакцинация – самый безопасный путь преодолеть вирус.

В Украине последние 30 лет эпидемическая ситуация по заболеваемости людей бешенством является неустойчивой. Регистрируют единичные случаи заболеваний.

Как в Украине иммунизируют диких животных

Ежегодно осенью можно встретить новости в региональных СМИ о том, что происходит вакцинация диких животных от бешенства. Традиционно ее осуществляют с самолетов: вакцину с приманками разбрасывают с неба, минуя населенные пункты.

Вакцина с приманкой – это брикет размером со спичечный коробок с запахом мяса. Внутри – желеобразная капсула с вакциной против бешенства. Когда животное ее прокусывает, вакцина попадает на слизистую оболочку и так препарат ее иммунизирует.



Брикеты с вакциной от бешенства / Скриншот с видео Суспильного

Людей каждый раз просят не сеять панику и не строить теории заговоров, почему авиация низко летает и что-то разбрасывает. К тому же местных жителей призывают не поднимать эти брикеты, не выбрасывать их и не переставлять с места на место.

Иногда в соцсетях доходят до вариантов о "разбрасывании коронавируса", "5g", "кроплении людей" и подобного. Впрочем, как уверяют специалисты, – это необходимый шаг в борьбе против бешенства и к тому же один из самых выгодных экономически.

Вакцина, которой обычно прививают животных – это препарат "Орисвак" украинского производства. Он, как уверяют в Госпродпотребслужбе, безопасен для людей и животных.



В Украине диких животных прививают препаратом "Орисвак" / Фото Суспильного

Вакцина, которую сбрасывают с самолетов, рассчитанная на диких плотоядных животных: например, лисиц и енотовидных собак. Обычно на один регион идет несколько дней, в дальнейшем самолет летит к другому, чтобы там иммунизировать диких животных.

Как защитить домашних животных

Владельцы домашних животных, которые прививали их от инфекционных болезней, точно знают – одна из запланированных ветеринаром вакцинаций – именно от бешенства. Обычно ее проводят следующей после прививки против пакета инфекционных ринотрахеита, кальцивироза и панлейкопении.

Узнайте Как подготовиться к вакцинации кота и почему ее обязательно делать: объясняет ветеринар

Поэтому самый верный способ защитить домашних животных – прививка. Однако, оно, в отличие от прививки диких животных, проводится инъекционно. Впоследствии в ветеринарном паспорте любимца ставят соответствующую пометку: антирабическая вакцинация пройдена. Действует прививка в течение года.



Отметка о вакцинации в паспорте животного / Фото 24 канала

Подробную информацию о том, как защитить домашнее животное от бешенства, узнавайте у ветеринаров.