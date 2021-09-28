Відповідно до оцінки Всесвітньої організації охорони здоров'я, сказ входить у топ-5 найбільш небезпечних хвороб тварин. Окрім того, що сказ забирає життя тварин, він ще й завдає соціально-економічні збитки. У 2021 році День боротьби зі сказом відзначають вже у 15 раз.

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Чим небезпечний сказ тварин

Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ

Саме слово "сказ" однозначно викликає негативні асоціації. Не дарма існують спільнокореневі "сказитися", "скажений", що означають божевілля і втрату розуму. Бо саме такий механізм сказу – вплив на центральну нервову систему.

Що таке сказ? Це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи.



У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. У медичній літературі інших країн хвороба відома як рабієс (у тварин) і гідрофобія (у людей).

Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через:

укус;

подряпину та мікроушкодження шкіри;

потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

У контактний спосіб людей у населених пунктах найчастіше інфікують коти й собаки, а в дикій природі – лисиці та вовки.



Як людина може заразитися сказом / Інфографіка ЦГЗ МОЗ

Симптоми сказу

Початкові симптоми сказу — підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально. У процесі поширення вірусу у центральній нервовій системі розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

Сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу людина отримає необхідну медичну допомогу.

Поширення сказу у світі в Україні

Сьогодні сказ реєструють у 150 державах, на всіх континентах, окрім Антарктиди. Щороку від цього захворювання в світі гине понад 55 000 людей і понад 1 мільйона тварин; 95% випадків смерті від сказу фіксують в Африці та Азії.

Зверніть увагу! Із кінця 1990-х епіцентр сказу з Європи перемістився на Схід. Усе завдяки високому рівню імунізації диких тварин. І тут життєвий досвід доводить: вакцинація – найбезпечніших шлях подолати вірус.

В Україні останні 30 років епідемічна ситуація щодо захворюваності людей на сказ є нестійкою. Реєструють поодинокі випадки захворювань.

Як в Україні імунізують диких тварин

Щороку восени можна натрапити на новини у регіональних ЗМІ про те, що відбувається вакцинація диких тварин від сказу. Традиційно її здійснюють із літаків: вакцину із приманками розкидають з неба, оминаючи населені пункти.

Вакцина із приманкою – це брикет розміром із сірникову коробку із запахом м'яса. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу. Коли тварина її прокушує, вакцина потрапляє на слизову оболонку і так препарат її імунізує.



Брикети із вакциною від сказу / Скриншот з відео Суспільного

Людей щоразу просять не сіяти паніку і не будувати теорії змов, чому авіація низько літає і щось розкидує. До того ж місцевих мешканців закликають не піднімати ці брикети, не викидати їх і не переставляти з місця на місце.

Інколи у соцмережах доходять до варіантів про "розкидування коронавірусу", "5g", "кроплення людей" і подібного. Втім, як запевняють спеціалісти, – це необхідний крок у боротьбі проти сказу і до того ж один з найекономічно вигідніших способів.

Вакцина, якою зазвичай щеплюють диких тварин – це препарат "Орісвак" українського виробництва. Він, як запевняють у Держпродспоживслужбі, безпечний для людей і тварин.



В Україні диких тварин щеплюють препаратом "Орісвак" / Фото Суспільного

Вакцина, яку скидають з літаків, розрахована на диких м'ясоїдних тварин: наприклад, лисиць і єнотовидних собак. Зазвичай на один регіон йде декілька днів, надалі літак летить до іншого, аби там імунізувати диких тварин.

Як захистити домашніх тварин

Власники домашніх тварин, які щеплювали їх від інфекційних хвороб, точно знають – одна із запланованих ветеринаром вакцинацій – саме від сказу. Зазвичай її проводять наступною після щеплення проти пакету інфекційних ринотрахеїту, кальцивірозу і панлейкопенії.

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Тому найпевніший захист домашніх тварин – щеплення. Проте, воно, на відміну від щеплення диких тварин, проводиться ін'єкційно. Згодом у ветеринарному паспорті улюбленця ставлять відповідну позначку: антирабічна вакцинація пройдена. Діє щеплення протягом року.



Позначка про вакцинацію у паспорті тварини / Фото 24 каналу

Детальну інформацію про те, як захистити домашню тварину від сказу, дізнавайтеся у ветеринарів.

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