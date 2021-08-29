Даже ходят вместе в магазин: девочка спасла шмеля и подружилась с ним

Когда 13-летняя Лейси Шиллингло из Великобритании спасла шмеля, она даже не ожидала, что он станет ее домашним любимцем. Теперь куда бы она ни пошла, везде ее сопровождает благодарное насекомое.

Шмель даже ходит с девочкой по магазинам и развлекательным центрам. Неразлучные друзья всегда вызывают большое недоумение у всех, кто их видит.

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Спасение шмеля

Лейси живет в городе Ковентри.

В начале августа во время прогулки с собакой, она заметила на дороге большого пушистого шмеля.

Девочка заметила, что у него было помято крыло , из-за чего он не мог летать.

, из-за чего он не мог летать. Она не хотела, чтобы он погиб, поэтому зачерпнула его и понесла в соседний парк.

Лейси попыталась положить шмеля на цветок, однако он каждый раз возвращался к ней .

. Через час и множество неудачных попыток Лейси сдалась и направилась домой с существом, которое сидело у нее на плече.

Попытки оставить шмеля возле дома тоже не были успешными.

С тех пор жужжащий друг отказывается покидать девочку.



Спасенный шмель всегда рядом с девочкой / Фото Laura Pashley

Неразлучные друзья

Теперь шмель живет в доме Лейси и, как настоящий домашний любимец, имеет имя – Бетти. Днем Бетти облюбовывает затылок или рукав девочки, а ночью заботливая хозяйка кладет насекомое в маленький горшок возле своей кровати, где она находится до самого утра.

Бетти не покидает свою подругу даже тогда, когда она выходит из дома. Однажды она пошла с ней в магазин за молоком и шокировала всех покупателей и продавцов. А как-то Бетти провела время с Лейси в боулинг-клубе, сидя на ее теле, пока та наслаждалась игрой со своей семьей.



Шмель даже ходит с Лейси по магазинам / Фото Laura Pashley

Неразлучные друзья даже едят вместе: насекомое выедает середину, а девушка обгрызает краи. Также Лейси кормит Бетти сахарной водой, медом и клубничным вареньем.



Девочка кормит шмеля различными лакомствами / Фото Laura Pashley

Иногда девочка выносит свою воспитанницу в сад, чтобы она полакомилась цветочным нектаром, но как только хозяйка возвращается в дом, Бетти оказывается возле нее.



Лейси назвала насекомое Бетти / Фото Laura Pashley

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.



Шмель каждый раз возвращается к своей хозяйке даже во время прогулки / Фото Laura Pashley

Лейси имеет длинные волосы и Бетти залезает в них, будто в какие-то джунгли. Бетти бродит по ней, включая лицо, очки и даже между пальцами ног,

– рассказывает мама девочки.

Крылышко Бетти уже давно возобновилось, но очевидно она не хочет покидать свою лучшую подругу, поэтому остается с ней. Надеемся, что они смогут быть вместе еще довольно долгое время.



Лейси и Бетти стали неразлучными друзьями / Фото Laura Pashley

Смотрите видео, как девочка дружит со своим крылатым другом