Шмель даже ходит с девочкой по магазинам и развлекательным центрам. Неразлучные друзья всегда вызывают большое недоумение у всех, кто их видит.

Читайте также В чем преимущества стерилизации кошки и какой уход нужен после операции

Спасение шмеля

Лейси живет в городе Ковентри.

В начале августа во время прогулки с собакой, она заметила на дороге большого пушистого шмеля.

Девочка заметила, что у него было помято крыло , из-за чего он не мог летать.

, из-за чего он не мог летать. Она не хотела, чтобы он погиб, поэтому зачерпнула его и понесла в соседний парк.

Лейси попыталась положить шмеля на цветок, однако он каждый раз возвращался к ней .

. Через час и множество неудачных попыток Лейси сдалась и направилась домой с существом, которое сидело у нее на плече.

Попытки оставить шмеля возле дома тоже не были успешными.

С тех пор жужжащий друг отказывается покидать девочку.



Спасенный шмель всегда рядом с девочкой / Фото Laura Pashley

Неразлучные друзья

Теперь шмель живет в доме Лейси и, как настоящий домашний любимец, имеет имя – Бетти. Днем Бетти облюбовывает затылок или рукав девочки, а ночью заботливая хозяйка кладет насекомое в маленький горшок возле своей кровати, где она находится до самого утра.

Бетти не покидает свою подругу даже тогда, когда она выходит из дома. Однажды она пошла с ней в магазин за молоком и шокировала всех покупателей и продавцов. А как-то Бетти провела время с Лейси в боулинг-клубе, сидя на ее теле, пока та наслаждалась игрой со своей семьей.



Шмель даже ходит с Лейси по магазинам / Фото Laura Pashley

Неразлучные друзья даже едят вместе: насекомое выедает середину, а девушка обгрызает краи. Также Лейси кормит Бетти сахарной водой, медом и клубничным вареньем.



Девочка кормит шмеля различными лакомствами / Фото Laura Pashley

Иногда девочка выносит свою воспитанницу в сад, чтобы она полакомилась цветочным нектаром, но как только хозяйка возвращается в дом, Бетти оказывается возле нее.



Лейси назвала насекомое Бетти / Фото Laura Pashley

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.



Шмель каждый раз возвращается к своей хозяйке даже во время прогулки / Фото Laura Pashley

Лейси имеет длинные волосы и Бетти залезает в них, будто в какие-то джунгли. Бетти бродит по ней, включая лицо, очки и даже между пальцами ног,

– рассказывает мама девочки.

Крылышко Бетти уже давно возобновилось, но очевидно она не хочет покидать свою лучшую подругу, поэтому остается с ней. Надеемся, что они смогут быть вместе еще довольно долгое время.



Лейси и Бетти стали неразлучными друзьями / Фото Laura Pashley

Смотрите видео, как девочка дружит со своим крылатым другом