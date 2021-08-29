Шмель даже ходит с девочкой по магазинам и развлекательным центрам. Неразлучные друзья всегда вызывают большое недоумение у всех, кто их видит.
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Спасение шмеля
- Лейси живет в городе Ковентри.
- В начале августа во время прогулки с собакой, она заметила на дороге большого пушистого шмеля.
- Девочка заметила, что у него было помято крыло, из-за чего он не мог летать.
- Она не хотела, чтобы он погиб, поэтому зачерпнула его и понесла в соседний парк.
- Лейси попыталась положить шмеля на цветок, однако он каждый раз возвращался к ней.
- Через час и множество неудачных попыток Лейси сдалась и направилась домой с существом, которое сидело у нее на плече.
- Попытки оставить шмеля возле дома тоже не были успешными.
- С тех пор жужжащий друг отказывается покидать девочку.
Спасенный шмель всегда рядом с девочкой / Фото Laura Pashley
Неразлучные друзья
Теперь шмель живет в доме Лейси и, как настоящий домашний любимец, имеет имя – Бетти. Днем Бетти облюбовывает затылок или рукав девочки, а ночью заботливая хозяйка кладет насекомое в маленький горшок возле своей кровати, где она находится до самого утра.
Бетти не покидает свою подругу даже тогда, когда она выходит из дома. Однажды она пошла с ней в магазин за молоком и шокировала всех покупателей и продавцов. А как-то Бетти провела время с Лейси в боулинг-клубе, сидя на ее теле, пока та наслаждалась игрой со своей семьей.
Шмель даже ходит с Лейси по магазинам / Фото Laura Pashley
Неразлучные друзья даже едят вместе: насекомое выедает середину, а девушка обгрызает краи. Также Лейси кормит Бетти сахарной водой, медом и клубничным вареньем.
Девочка кормит шмеля различными лакомствами / Фото Laura Pashley
Иногда девочка выносит свою воспитанницу в сад, чтобы она полакомилась цветочным нектаром, но как только хозяйка возвращается в дом, Бетти оказывается возле нее.
Лейси назвала насекомое Бетти / Фото Laura Pashley
Шмель каждый раз возвращается к своей хозяйке даже во время прогулки / Фото Laura Pashley
Лейси имеет длинные волосы и Бетти залезает в них, будто в какие-то джунгли. Бетти бродит по ней, включая лицо, очки и даже между пальцами ног,
– рассказывает мама девочки.
Крылышко Бетти уже давно возобновилось, но очевидно она не хочет покидать свою лучшую подругу, поэтому остается с ней. Надеемся, что они смогут быть вместе еще довольно долгое время.
Лейси и Бетти стали неразлучными друзьями / Фото Laura Pashley
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