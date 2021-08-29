Джміль навіть ходить з дівчинкою по магазинах та розважальних центрах. Нерозлучні друзі завжди викликають шалений подив в усіх, хто їх бачить.

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Порятунок джмеля

Лейсі живе у місті Ковентрі.

На початку серпня під час прогулянки з собакою, вона помітила на дорозі великого пухнастого джмеля.

Дівчинка зауважила, що у нього було пом’яте крило , через що він не міг літати.

, через що він не міг літати. Вона не хотіла, щоб він загинув, тому зачерпнула його та понесла у сусідній парк.

Лейсі спробувала покласти джмеля на квітку, однак він щоразу повертався до неї .

. Через годину та безліч невдалих спроб Лейсі здалася та попрямувала додому з істотою, яка сиділа в неї на плечі.

Намагання залишити джмеля біля будинку теж не були успішними.

Відтоді дзижчавий друг відмовляється покидати дівчинку.



Врятований джміль завжди поруч з дівчинкою / Фото Laura Pashley

Нерозлучні друзі

Тепер джміль живе у будинку Лейсі і, як справжній домашній улюбленець, має ім’я – Бетті. Вдень Бетті облюбовує потилицю чи рукав дівчинки, а вночі турботлива господиня кладе комаху у маленький горщик біля свого ліжка, де вона перебуває до самого ранку.

Бетті не покидає свою подругу навіть тоді, коли вона виходить з дому. Одного разу вона пішла з нею у магазин по молоко і шокувала усіх покупців та продавців. А якось Бетті провела час з Лейсі у боулінг-клубі, сидячи на її тілі, поки та насолоджувалася грою зі своєю родиною.



Джміль навіть ходить з Лейсі по магазинах / Фото Laura Pashley

Нерозлучні друзі навіть їдять разом: комаха виїдає середину, а дівчина обгризає краї. Також Лейсі годує Бетті цукровою водою, медом і полуничним варенням.



Дівчинка годує джмеля різними ласощами / Фото Laura Pashley

Інколи дівчинка виносить свою вихованку в сад, щоб вона поласувала квітковим нектаром, але як тільки господиня повертається у будинок, Бетті опиняється біля неї.



Лейсі назвала комаху Бетті / Фото Laura Pashley

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.



Джміль щоразу повертається до своєї господині навіть під час прогулянки / Фото Laura Pashley

Лейсі має довге волосся і Бетті залазить в нього, мов у якісь джунглі. Бетті блукає по ній, включаючи обличчя, окуляри і навіть між пальцями ніг,

– розповідає мама дівчинки.

Крильце Бетті вже давно відновилося, але вочевидь вона не хоче покидати свою найкращу подругу, тому залишається з нею. Сподіваємося, що вони зможуть бути разом ще досить довгий час.



Лейсі та Бетті стали нерозлучними друзями / Фото Laura Pashley

Дивіться відео, як дівчинка товаришує зі своїм крилатим другом