Джміль навіть ходить з дівчинкою по магазинах та розважальних центрах. Нерозлучні друзі завжди викликають шалений подив в усіх, хто їх бачить.
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Порятунок джмеля
- Лейсі живе у місті Ковентрі.
- На початку серпня під час прогулянки з собакою, вона помітила на дорозі великого пухнастого джмеля.
- Дівчинка зауважила, що у нього було пом’яте крило, через що він не міг літати.
- Вона не хотіла, щоб він загинув, тому зачерпнула його та понесла у сусідній парк.
- Лейсі спробувала покласти джмеля на квітку, однак він щоразу повертався до неї.
- Через годину та безліч невдалих спроб Лейсі здалася та попрямувала додому з істотою, яка сиділа в неї на плечі.
- Намагання залишити джмеля біля будинку теж не були успішними.
- Відтоді дзижчавий друг відмовляється покидати дівчинку.
Врятований джміль завжди поруч з дівчинкою / Фото Laura Pashley
Нерозлучні друзі
Тепер джміль живе у будинку Лейсі і, як справжній домашній улюбленець, має ім’я – Бетті. Вдень Бетті облюбовує потилицю чи рукав дівчинки, а вночі турботлива господиня кладе комаху у маленький горщик біля свого ліжка, де вона перебуває до самого ранку.
Бетті не покидає свою подругу навіть тоді, коли вона виходить з дому. Одного разу вона пішла з нею у магазин по молоко і шокувала усіх покупців та продавців. А якось Бетті провела час з Лейсі у боулінг-клубі, сидячи на її тілі, поки та насолоджувалася грою зі своєю родиною.
Джміль навіть ходить з Лейсі по магазинах / Фото Laura Pashley
Нерозлучні друзі навіть їдять разом: комаха виїдає середину, а дівчина обгризає краї. Також Лейсі годує Бетті цукровою водою, медом і полуничним варенням.
Дівчинка годує джмеля різними ласощами / Фото Laura Pashley
Інколи дівчинка виносить свою вихованку в сад, щоб вона поласувала квітковим нектаром, але як тільки господиня повертається у будинок, Бетті опиняється біля неї.
Лейсі назвала комаху Бетті / Фото Laura Pashley
Джміль щоразу повертається до своєї господині навіть під час прогулянки / Фото Laura Pashley
Лейсі має довге волосся і Бетті залазить в нього, мов у якісь джунглі. Бетті блукає по ній, включаючи обличчя, окуляри і навіть між пальцями ніг,
– розповідає мама дівчинки.
Крильце Бетті вже давно відновилося, але вочевидь вона не хоче покидати свою найкращу подругу, тому залишається з нею. Сподіваємося, що вони зможуть бути разом ще досить довгий час.
Лейсі та Бетті стали нерозлучними друзями / Фото Laura Pashley
Дивіться відео, як дівчинка товаришує зі своїм крилатим другом