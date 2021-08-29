Джміль навіть ходить з дівчинкою по магазинах та розважальних центрах. Нерозлучні друзі завжди викликають шалений подив в усіх, хто їх бачить.

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Порятунок джмеля

  • Лейсі живе у місті Ковентрі.
  • На початку серпня під час прогулянки з собакою, вона помітила на дорозі великого пухнастого джмеля.
  • Дівчинка зауважила, що у нього було пом’яте крило, через що він не міг літати.
  • Вона не хотіла, щоб він загинув, тому зачерпнула його та понесла у сусідній парк.
  • Лейсі спробувала покласти джмеля на квітку, однак він щоразу повертався до неї.
  • Через годину та безліч невдалих спроб Лейсі здалася та попрямувала додому з істотою, яка сиділа в неї на плечі.
  • Намагання залишити джмеля біля будинку теж не були успішними.
  • Відтоді дзижчавий друг відмовляється покидати дівчинку.


Врятований джміль завжди поруч з дівчинкою / Фото Laura Pashley

Нерозлучні друзі

Тепер джміль живе у будинку Лейсі і, як справжній домашній улюбленець, має ім’я – Бетті. Вдень Бетті облюбовує потилицю чи рукав дівчинки, а вночі турботлива господиня кладе комаху у маленький горщик біля свого ліжка, де вона перебуває до самого ранку.

Бетті не покидає свою подругу навіть тоді, коли вона виходить з дому. Одного разу вона пішла з нею у магазин по молоко і шокувала усіх покупців та продавців. А якось Бетті провела час з Лейсі у боулінг-клубі, сидячи на її тілі, поки та насолоджувалася грою зі своєю родиною.


Джміль навіть ходить з Лейсі по магазинах / Фото Laura Pashley

Нерозлучні друзі навіть їдять разом: комаха виїдає середину, а дівчина обгризає краї. Також Лейсі годує Бетті цукровою водою, медом і полуничним варенням.


Дівчинка годує джмеля різними ласощами / Фото Laura Pashley

Інколи дівчинка виносить свою вихованку в сад, щоб вона поласувала квітковим нектаром, але як тільки господиня повертається у будинок, Бетті опиняється біля неї.


Лейсі назвала комаху Бетті / Фото Laura Pashley


Джміль щоразу повертається до своєї господині навіть під час прогулянки / Фото Laura Pashley

Лейсі має довге волосся і Бетті залазить в нього, мов у якісь джунглі. Бетті блукає по ній, включаючи обличчя, окуляри і навіть між пальцями ніг,
– розповідає мама дівчинки.

Крильце Бетті вже давно відновилося, але вочевидь вона не хоче покидати свою найкращу подругу, тому залишається з нею. Сподіваємося, що вони зможуть бути разом ще досить довгий час.


Лейсі та Бетті стали нерозлучними друзями / Фото Laura Pashley

Дивіться відео, як дівчинка товаришує зі своїм крилатим другом