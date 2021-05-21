Забавные фото диких животных: появилась первая порция смешинок

Ежегодно проводится всемирный конкурс смешной фотографии дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards. Жюри решило подогреть интерес соцсетей и уже показало достойные фотографии, которые поступили на конкурс.
Нынешнее соревнования Comedy Wildlife Photography Awards началось 1 марта и продлится до 30 июня.
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Награду Comedy Wildlife Photography Awards учредили в 2015 году профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Салли. Организация заявляет, что они хотели создать конкурс, который сосредоточен бы был на светлой стороне фотографии дикой природы и помогал бы способствовать сохранению дикой природы и среды обитания с помощью юмора.
Победитель 2020 – забавная черепаха Терри
В прошлом году в конкурсе победило фото милой черепашки Терри. Оригинальное название фото на английском "Terry the turtle flipping the bird" на жаргоне означает "показывать средний палец". Автор фото – Марк Фицпатрик. И да, это не фотошоп.
Черепашка Терри очень рада появлению фотографов под водой / Фото Mark Fitzpatrick / Comedy Wildlife Photography Awards