Никогда не расстаются: собака и попугай стали лучшими друзьями – фото

Кто бы мог подумать, что попугай-неразлучник найдет свою идеальную пару, и ею окажется пес. Манго и Белла стали звездами инстаграма и счастливо живут вместе уже 4 года.

Манго – 4-летний попугайчик-неразлучник. Женщина по имени Кори Трезон купила птицу и подарила своей дочери. В новом доме попугайчик неожиданно встретил настоящего друга.

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Он сразу же привязался к Белле, – рассказывает владелица животных.

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Белла – 13-летняя собака породы болонка. Она сразу приняла неразлучника в свою стаю, и теперь друзья все делают вместе: едят, гуляют, спят.

Попугай может даже кататься на спине собаки и ему за это ничего не будет.

Эти замечательная парочка имеет 7 тысяч подписчиков в инстаграме. Пользователи сети восхищаются такой дружбой и часто пишут, что фото болонки и попугая сделали их день.

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