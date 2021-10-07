На страницу, где Олли демонстрирует свои умения, подписалось более 1,9 миллиона зрителей. А видео с его участием набирают миллионы просмотров.

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Пес стал звездой соцсети благодаря своему необычному умению, которым может похвастаться не каждый домашний любимец. Лабрадор-трюкач умеет ловко удерживать на спине различные предметы.

Самое популярное видео на странице Олли, где пес спокойно балансирует со стаканами, наполненными жидкостью. Оно насобирало более 37,5 миллиона просмотров и 6,8 миллиона лайков. Собака смог удержать бокал с соком и кружку с кофе, не разлив содержимое.

Кроме того, на спине лабрадора побывали и другие предметы. Например, Олли может держать ноутбук или керамический чайник.

Владелица собаки отметила, что животное воспринимает все это как развлечение. Кроме того, он любит учиться новому и получать за это вознаграждение.

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