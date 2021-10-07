На сторінку, де Оллі демонструє свої вміння, підписалося понад 1,9 мільйона глядачів. А відео з його участю набирають мільйони переглядів.

Цікаво Як можна весело та корисно розважити улюбленого кота

Пес став зіркою соцмережі завдяки своєму незвичайному вмінню, яким може похвалитися не кожен домашній улюбленець. Лабрадор-трюкач вміє спритно утримувати на спині різноманітні предмети.

Найпопулярніше відео на сторінці Оллі, де пес спокійно балансує зі склянками, які наповнені рідиною. Воно назбирало понад 37,5 мільйона переглядів і 6,8 мільйона лайків. Собака зміг утримати келих з соком та горня з кавою, не розливши вміст.

Крім того, на спині лабрадора побували й інші предмети. Наприклад, Оллі може утримувати ноутбук чи керамічний чайник.

Власниця собаки зазначила, що тварина сприймає усе це як розвагу. Крім того, він любить вчитися новому та отримувати за це винагороду.

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