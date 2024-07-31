Подобно людям, животные также воспринимают критику и ругань, но делают это несколько иным образом. Разбираемся, что на самом деле чувствуют наши питомцы, когда мы повышаем на них голос.

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Что сделает кошка, если на нее постоянно кричать?

Ученые обнаружили, что коты обладают способностью чувствовать угрожающие интонации в человеческих голосах. Это объясняет, почему коты воспринимают крик как угрозу, ведь считают человека более крупным и доминантным животным.

В одном случае будет игнорирование человека. Если животное чувствует себя оскорбленным, оно может отказываться откликаться на свою кличку и стараться избегать взаимодействия с вами.

Еще один вариант развития событий – скрытая агрессия. Будьте готовы испытать месть от своего питомца после того, как накричите на него. Не удивляйтесь обгрызенным цветам или вывернутым горшкам с землей.



Что чувствует кошка, когда на нее кричат / Фото Unsplash

Нельзя замалчивать и агрессию неприкрытую. Такой кот-боец, прижав уши к голове, вступает с человеком в неравный бой, оставляя на его руках следы от когтей и клыков.

Поэтому лучше контролируйте свои эмоции. Ведь вы и не заметите, как однажды ваш любимец станет заклятым врагом.