Подібно до людей, тварини також сприймають критику та лайку, але роблять це в дещо інший спосіб. Розбираємось, що насправді відчувають наші вихованці, коли ми підвищуємо на них голос.

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Що зробить кішка, якщо на неї постійно кричати?

Вчені виявили, що коти мають здатність відчувати загрозливі інтонації в людських голосах. Це пояснює, чому коти сприймають крик як загрозу, адже вважають людину більшою і домінантною твариною.

В одному випадку буде ігнорування людини. Якщо тварина відчуває себе ображеною, вона може відмовлятися відгукуватися на свою кличку і намагатися уникати взаємодії з вами.

Ще один варіант розвитку подій — прихована агресія. Будьте готові зазнати помсти від свого вихованця після того, як накричите на нього. Не дивуйтеся обгризеним квітам або вивернутим горщикам із землею.



Що відчуває кішка, коли на неї кричать / Фото Unsplash

Не можна замовчувати й агресію неприкриту. Такий кіт-боєць, притиснувши вуха до голови, вступає з людиною в нерівний бій, залишаючи на її руках сліди від пазурів та іклів.

Тож краще контролюйте свої емоції. Адже ви й не помітите, як одного дня ваш улюбленець стане заклятим ворогом.