Скрытый мир: собаки могут видеть то, что недоступно людям
Источник:Ukr.Media
Вопреки распространенному мнению, собаки не воспринимают мир в черно-белых тонах. Научные исследования показали, что собаки обладают дихроматическим зрением, что позволяет им видеть в оттенках синего и желтого.
Природа предусмотрела прекрасную компенсацию за это ограничение. Четвероногие друзья имеют лучшие зрительные возможности по сравнению с нами.
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Что могут видеть собаки, чего не видят люди?
Недавние исследования показали, что сетчатка глаза собаки густо заселена палочковидными клетками, которые очень чувствительны к условиям низкой освещенности. Эта уникальная адаптация позволяет собакам обнаруживать объекты и движение даже в почти полной темноте.
Специализированный светоотражающий слой, известный как тапетум, расположен за сетчаткой глаза собаки, служит усилителем света. Это приспособление значительно улучшает способность собаки видеть в условиях низкой освещенности.
Примечательно, что наличие тапетума также отвечает за характерное свечение, которое наблюдается в глазах собак, когда они попадают под воздействие источников света, таких как фонарики или фары.
Что могут видеть собаки, чего не могут видеть люди / Фото Unsplash
Ученые также предполагают, что собаки могут иметь способность видеть ультрафиолетовый свет, и сейчас продолжаются исследования, которые изучают это явление.