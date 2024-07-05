Скрытый мир: собаки могут видеть то, что недоступно людям

Вопреки распространенному мнению, собаки не воспринимают мир в черно-белых тонах. Научные исследования показали, что собаки обладают дихроматическим зрением, что позволяет им видеть в оттенках синего и желтого.

Природа предусмотрела прекрасную компенсацию за это ограничение. Четвероногие друзья имеют лучшие зрительные возможности по сравнению с нами.

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Что могут видеть собаки, чего не видят люди?

Недавние исследования показали, что сетчатка глаза собаки густо заселена палочковидными клетками, которые очень чувствительны к условиям низкой освещенности. Эта уникальная адаптация позволяет собакам обнаруживать объекты и движение даже в почти полной темноте.

Специализированный светоотражающий слой, известный как тапетум, расположен за сетчаткой глаза собаки, служит усилителем света. Это приспособление значительно улучшает способность собаки видеть в условиях низкой освещенности.

Примечательно, что наличие тапетума также отвечает за характерное свечение, которое наблюдается в глазах собак, когда они попадают под воздействие источников света, таких как фонарики или фары.



Что могут видеть собаки, чего не могут видеть люди / Фото Unsplash

Ученые также предполагают, что собаки могут иметь способность видеть ультрафиолетовый свет, и сейчас продолжаются исследования, которые изучают это явление.