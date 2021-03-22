Владельцы активных котят могут нанести им боль, совершенно того не планируя: наступить в темноте или запутаться на бегу. Рассказываем о том, чем опасна для котенка такая травма и что делать.

Активные котята – это радость и веселье в доме. Однако стоит быть особенно внимательным, имея маленького четвероногого друга: травма, которую может нанести человек, иногда может нести смертельную опасность.

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Почему опасно наступать на котенка

Любая травма котенку, нанесенная человеком, грозит серьезными последствиями: от сотрясения мозга до перелома позвоночника. Главная опасность заключается в пропорциях человека и котенка.

В среднем котенок до трех месяцев весит пол кило – килограмм. Даже двухлетний ребенок в десять раз больше маленького четвероногого. Давление, которого может нанести нога при случайном наступлении на котенка, можно сопоставить с давлением бетонной плиты на человека.

Важно понимать: котенок, не освоил должным образом координацию, может не рассчитать угол и оказаться у вас под ногами.

Серьезная проблема в том, что большинство травм, нанесенных котенку человеком, тупые. Внешне повреждения могут быт не заметны. Привычка котов скрывать боль до последнего, может не позволить вовремя выявить последствия травмы.



Травма может никак сказываться снаружи / Картинка с Unsplash

Что делать, если наступили на котенка

Если вы, ваш ребенок или какой-то другой человек случайно или намеренно нанес травму кошке нужно:

1. Внимательно осмотреть котенка. Если есть открытые раны с кровью, их нужно промыть хлоргексидином. В дальнейшем котенка обязательно нужно отвезти к врачу и сделать это как можно быстрее.

2. Если видимых ран нет, осторожно ощупайте котенка. Если он кричит или стонет при осмотре – немедленно отвезите животное к ветеринару.

3. О сотрясение или других травмах мозга могут свидетельствовать зрачки разного размера, тошнота, рвота, нарушение координации. В этом случае котенка также нужно отвезти в больницу.

4. Если никаких угрожающих симптомов сразу после травмы вы не обнаружили, внимательно наблюдайте за любимцем в ​​течение 2 – 3 суток. Вялость, отказ от еды, кровотечения из носа или рта, моча и фекалии с кровью, запоры и задержки мочи – повод немедленно обратиться к ветеринару.

Как не травмировать котенка: меры безопасности

Лучше предупредить и предотвратить, чем нанести и жалеть. Чтобы свести на нет риски травмирования котенка, помните ряд простых правил.

Контролируйте себя и свои действия. Учитывайте то, что под ногами в любой момент может оказаться ваш любимец. Чаще смотрите под ноги и не отвлекайтесь во время перемещения по дому. Если у вас есть дети – обязательно научите их правил из верхних пунктов и контролируйте соблюдение. Внимательно следите за всеми дверями и окнами, особенно автоматическими. Надежно закрепите все полки и уберите тяжелые предметы с высоты. Не пускайте кошку на улицу без присмотра.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.