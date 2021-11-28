Что будет, если оставить вместе детей и домашних животных: смотрите результат на фото

Малыши и питомцы часто весело играют вместе. Однако иногда такие игры совсем выходят из-под контроля.

Безусловно, детям и даже животным было очень весело играть без взрослых. А вот результат вряд ли способен порадовать родителей.

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