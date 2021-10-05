Чеширский кот существует: его зовут Пиксель и он очень популярен в соцсетях
Источник:инстаграм pixelandsophie
В США кот породы корниш-рекс родился с необычным смещением челюсти. Из-за этого он очень напоминает мультяшного Чеширского кота или вампира.
На самом деле, кот Пиксель очень милый и с удовольствием позирует для многочисленных фото. Его хозяйка завела любимцу инстаграм, и он быстро раскрутился.
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Чеширский кот Пиксель
Элисон Калаген начала снимать своего котика породы корниш-рекс из первых его дней в доме. Впрочем, она сразу же заметила, что на фото он выходит немного необычным – похожим на дьяволенка или вампирчика. Она стала делиться снимками в сети – и пользователям сразу же полюбилась забавная мордочка Пикселя.
Улыбка Чеширского кота, на которого так похож Пиксель / Картинка с atravesdelespejota
Сейчас у Пикселя более 54 тысяч подписчиков в инстаграме. К тому же он начал успешно завоевывать тикток: там у него уже более 80 тысяч подписчиков и 1,4 миллиона лайков.
У Пикселя есть забавная коллекция очков и футболок: его хозяева заботятся о красочных луках для фото.
Кот Пиксель с необычной чеширской улыбкой / Фото с инстаграма pixelandsophie
У Пикселя есть подруга – белая кошечка Софи породы корниш-рекс. У нее обычная внешность и за счет того, что кошка белая, она очень контрастирует с черным Пикселем.
Пиксель и Софи любят позировать для фото / Фото с инстаграма pixelandsophie
Котики очень дружны и охотно спят вместе и играют.
Для особо увлеченных поклонников Пикселя и Софи их хозяева даже создали мерч. Котики имеют фирменные футболки с собственными художественными изображениями.
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Что известно о породе корниш-рекс
Источник: Purina
- Корниш-рексы появились благодаря естественной мутации у котенка, родившегося на ферме в Англии. У него была вьющаяся шерсть. Этого котенка скрестили с его же матерью, в итоге в помете было два котенка с кудрями.
- Не стоит роднить породу с девон-рексами: их внешность похожа, но из-за географической и временной разницы в возникновении, эти породы разделены.
- Мутации кучерявой шерсти кошек породы девон-рекс и корниш-рекс отличаются. В результате их скрещивания рождаются котята с прямой шерстью.
Корниш-рекс имеет волнистую шерсть, похожую на ковер / Фото с Flickr
- Кошки породы корниш-рекс имеют развитую мышечную систему, стройное и худощавое телосложение.
- Порода корниш-рекс имеет характерный запах, напоминающий некоторым владельцам запах сыра. Шерсть может иметь любой окрас и рисунок.
- Коты породы корниш-рекс имеют черты шаловливых разбойников. Они очень сообразительны, любят играть и обожают изучать новые трюки.