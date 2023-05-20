Дикое животное слонялось на границе США и Канады и решило отобрать еду из кормушки птиц, висевшей на лужайке частного коттеджа. Смотрите также Нападает на людей и кусает: злой кролик "затерроризировал" жителей города Женщина рассказала, что на территорию ее дома неожиданно явился гость из леса. Она никогда не видела вблизи этих хищников за 20 лет владения домом. Дикое животное двигалось через территорию округа Гурон.

Макки рассказала, что ей позвонил по телефону сосед. Он сказал, что в коттедж направляется медведь. Женщина и ее муж быстро заглянули в окно и увидели животное.

Черный медведь посетил частный коттедж / Фото Линда Макки

Линда считает, что медведь искал еду и нашел место, чтобы пообедать. Он обнаружил кормушку для птиц, висевшую на ее лужайке. Впоследствии женщина показала фото, на которых медведь тянется к кормушке для птиц. Животное стояло на двух лапах.

Медведь тянется к кормушке для птиц на лужайке / Фото Линда Макки

Медведь не интересовался людьми, он просто искал пищу, так что оставался здесь примерно от 45 минут до часа, просто вкусно поев птичий корм, который у нас есть,

– сказала женщина.

После ухода медведя Макки позвонила на горячую линию наблюдения за медведями. Специалисты сообщили, что поскольку животное нашло еду в его коттедже, существует большая вероятность возвращения незваного гостя за определенное время.

Полиция уже отреагировала

На инцидент отреагировали в местной полиции в Twitter. Правоохранители обратились к жителям с просьбой оградить мусорные баки и кормушки для птиц, а также очистить свои грили для барбекю от любых остатков, которые могут побуждать медведя вернуться.

Медведь-сладкоежка залез в машину и выпил 69 банок газировки

В Канаде медведь проник в автомобиль и выпил ящик газировки – 69 банок из 72. Следует отметить, что животное не коснулось только диетического газированного напитка.

Медведь был очень неряшливым, после него вся машина была в липких пятнах, а на сиденьях остались оранжевые следы. Также медведь повредил машину, в том числе крышу и окна.