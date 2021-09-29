Черепаха задержала вылет самолетов в Токио: как животное оказалось на взлетно-посадочной полосе

В Токио через черепаху 5 самолетов должны были отложить вылет. Все потому, что животное решило прогуляться по взлетно-посадочной полосе на территории второго по загруженности аэропорта в Японии.

Пилот, который должен был лететь на остров Окинава, первым увидел черепаху и сразу связался с диспетчерской службой.

Интересно Игра для детей от Purina® и Happy Paw: как стать участником розыгрыша

Сотрудники аэропорта были вынуждены задержать вылет нескольких рейсов, чтобы спасти черепаху. Пассажирам долго ждать не пришлось, ведь это заняло примерно 15 минут.

Кроме того, состоялось забавное совпадение, ведь на одном из задержанных самолетов, который летел на Гавайи, была нарисована морская черепаха.



Черепаха / Фото Supplied

"На Гавайях морские черепахи приносят удачу, поэтому мы надеемся, что эта черепаха на взлетно-посадочной полосе обещает нам светлое будущее", — прокомментировал представитель авиакомпании All-Nippon Airways.

Важно Пожарный спас котенка, сделав массаж сердца: видео дня

Спасенную черепаху перенесли в безопасное место. В аэропорту считают, что она могла прийти из пруда, который расположен недалеко от аэропорта.

Понять поведение животных иногда очень непросто. И в чем мы уверены, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.