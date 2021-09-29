Пілот, який повинен був летіти на острів Окінава, першим побачив черепаху й одразу зв'язався з диспетчерською службою.

Цікаво Гра для дітей від Purina® та Happy Paw: як стати учасником розіграшу

Співробітники аеропорту були вимушені затримати виліт кількох рейсів, щоб врятувати черепаху. Пасажирам довго чекати не довелося, адже це зайняло приблизно 15 хвилин.

Крім того, відбувся кумедний збіг, адже на одному із затриманих літаків, який летів на Гаваї, була намальована морська черепаха.



Черепаха / Фото Supplied

"На Гаваях морські черепахи приносять удачу, тому ми сподіваємося, що ця черепаха на злітно-посадковій смузі обіцяє нам світле майбутнє", – прокоментував представник авіакомпанії All-Nippon Airways.

Важливо Пожежник врятував кошеня, зробивши масаж серця: відео дня

Врятовану черепаху перенесли в безпечне місце. У аеропорті вважають, що вона могла прийти зі ставка, який розташований недалеко від аеропорту.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.