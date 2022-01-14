Поскольку птицы являются важной частью экосистемы города, их необходимо подкармливать в сложных погодных условиях. В Киевской городской государственной администрации объяснили, как это правильно делать.

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Птицы сами способны находить, чем питаться. Однако есть случаи, когда им нужна помощь.

Когда на снегу появляется ледяная корка.

Во время оледенения.

При температуре ниже –10 градусов.

Чем кормить птиц:

нежареные семена подсолнечника;

орехи;

овес;

семена льна;

просо;

несоленое сало.

Кормить хлебом запрещено, ведь это приводит к болезням и смерти. Также нельзя давать соленое, жареное, острое, копченое, сладкое и продукты с плесенью.

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Смотрите видео: как правильно подкармливать птиц