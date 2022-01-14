Поскольку птицы являются важной частью экосистемы города, их необходимо подкармливать в сложных погодных условиях. В Киевской городской государственной администрации объяснили, как это правильно делать.

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Птицы сами способны находить, чем питаться. Однако есть случаи, когда им нужна помощь.

  • Когда на снегу появляется ледяная корка.
  • Во время оледенения.
  • При температуре ниже –10 градусов.

Чем кормить птиц:

  • нежареные семена подсолнечника;
  • орехи;
  • овес;
  • семена льна;
  • просо;
  • несоленое сало.

Кормить хлебом запрещено, ведь это приводит к болезням и смерти. Также нельзя давать соленое, жареное, острое, копченое, сладкое и продукты с плесенью.

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Смотрите видео: как правильно подкармливать птиц