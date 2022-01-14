Поскольку птицы являются важной частью экосистемы города, их необходимо подкармливать в сложных погодных условиях. В Киевской городской государственной администрации объяснили, как это правильно делать.
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Птицы сами способны находить, чем питаться. Однако есть случаи, когда им нужна помощь.
- Когда на снегу появляется ледяная корка.
- Во время оледенения.
- При температуре ниже –10 градусов.
Чем кормить птиц:
- нежареные семена подсолнечника;
- орехи;
- овес;
- семена льна;
- просо;
- несоленое сало.
Кормить хлебом запрещено, ведь это приводит к болезням и смерти. Также нельзя давать соленое, жареное, острое, копченое, сладкое и продукты с плесенью.
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Смотрите видео: как правильно подкармливать птиц