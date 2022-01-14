Оскільки птахи є важливою частиною екосистеми міста, їх необхідно підгодовувати під час складних погодних умов. У Київській міській державній адміністрації пояснили, як це правильно робити.
Цікаво Підтримують та опікуються долею покинутих тварин: важливі зобовʼязання компанії Purina®
Птахи самі здатні знаходити, чим харчуватися. Проте є випадки, коли їм потрібна допомога.
- Коли на снігу утворюється крижана корка.
- Під час обледеніння.
- При температурі нижче -10 градусів.
Чим годувати птахів:
- несмажене насіння соняшника;
- горіхи;
- овес;
- насіння льону;
- просо;
- несолоне сало.
Годувати хлібом заборонено, адже це призводить до хвороб та смерті. Також не можна давати солоне, смажене, гостре, копчене, солодке та продукти з пліснявою.
Важливо У що одягати та як гріти: зимові правила вигулу домашніх улюбленців
Дивіться відео: як правильно підгодовувати птахів