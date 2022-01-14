Оскільки птахи є важливою частиною екосистеми міста, їх необхідно підгодовувати під час складних погодних умов. У Київській міській державній адміністрації пояснили, як це правильно робити.

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Птахи самі здатні знаходити, чим харчуватися. Проте є випадки, коли їм потрібна допомога.

Коли на снігу утворюється крижана корка.

Під час обледеніння.

При температурі нижче -10 градусів.

Чим годувати птахів:

несмажене насіння соняшника;

горіхи;

овес;

насіння льону;

просо;

несолоне сало.

Годувати хлібом заборонено, адже це призводить до хвороб та смерті. Також не можна давати солоне, смажене, гостре, копчене, солодке та продукти з пліснявою.

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Дивіться відео: як правильно підгодовувати птахів

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.