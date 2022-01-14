Оскільки птахи є важливою частиною екосистеми міста, їх необхідно підгодовувати під час складних погодних умов. У Київській міській державній адміністрації пояснили, як це правильно робити.

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Птахи самі здатні знаходити, чим харчуватися. Проте є випадки, коли їм потрібна допомога.

  • Коли на снігу утворюється крижана корка.
  • Під час обледеніння.
  • При температурі нижче -10 градусів.

Чим годувати птахів:

  • несмажене насіння соняшника;
  • горіхи;
  • овес;
  • насіння льону;
  • просо;
  • несолоне сало.

Годувати хлібом заборонено, адже це призводить до хвороб та смерті. Також не можна давати солоне, смажене, гостре, копчене, солодке та продукти з пліснявою.

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Дивіться відео: як правильно підгодовувати птахів