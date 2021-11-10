Бывают ли золотистые ретриверы черными: ответ вас удивит

Все мы прекрасно знаем 2 очень популярные породы собак: лабрадор-ретривер и золотистый ретривер. Лабрадоры бывают не только палевыми, но также черными и шоколадными. А вот существуют ли черные голдены?

Название породы "золотистый ретривер" (также их называют голден-ретриверы – 24 канал) свидетельствует о том, что шерсть этих собак должна быть светлой: от темно-золотой до кремовой. Однако время от времени можно встретить собак, идентичных золотистому ретриверу, и имеющих черную шерсть.

Узнайте Почему полезно приходить на работу с домашними любимцами: опыт компании Purina®



Собака породы золотистый ретривер / Фото Unsplash

Объясняет наука

Ученые утверждают, что черных золотистых ретриверов не бывает.

Все животные имеют ген MC1R, отвечающий за цвет шерсти. У этого гена так называемые доминантный и рецессивный аллели.

Доминантный аллель отвечает за черный цвет шерсти, а рецессивный – за желтый и оранжевый.

Все чистокровные ретриверы имеют рецессивный ген. Следовательно, они всегда будут светлых оттенков: от желтого до рыжего.



Оттенки золотистых ретриверов / Фото The Golden Retriever Breed Standard Wendy Andrews

Бывают мутации

Некоторые ретриверы могут иметь мутацию. Однако это проявляется как пятнышко черного цвета на светлой шерсти. Полностью чёрных чистокровных ретриверов не бывает.



Золотистый ретривер с мутацией / Фото Flickr

А вот лабрадоры-ретриверы могут быть 3 цветов: черного, палевого и шоколадного.

Существуют черные ретриверы

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце

Да, но это не голдены. Есть порода с названием "прямошерстный ретривер". Эти собачки очень похожи на золотистых ретриверов и имеют черную шерсть.



Собака породы прямошерстный ретривер / Фото Shutterstock

Характеристика породы

Прямошерстный ретривер – охотничья порода собак родом из Великобритании. Она возникла на основе лабрадора-ретривера, сеттера и пойнтера.

Рост: 56 – 61 сантиметр.

56 – 61 сантиметр. Вес: 25 – 36 килограммов.

25 – 36 килограммов. Характер: это выносливые, энергичные и умные собаки.



Этих собак назвали "флэт" из-за прямой шерсти / Фото Loyal Goldens

Второе название прямошерстных ретриверов – флэт. Эта порода менее популярна, чем лабрадоры и голдены. Из-за визуального сходства многие могут путать прямошерстных ретриверов с голденами.

К теме Отличаете ли вы лабрадора от голден-ретривера: тест

В чем разница между лабрадором-ретривером и золотистым ретривером