Бык хотел проехаться на водяной горке, но застрял: забавное видео

Бык сбежал с ранчо и оказался на территории аквапарка. Желание прокатиться на водяных горках полностью изменило его жизнь.

Когда хозяин обнаружил, что бык скрылся, он уже успел пробраться на территорию аквапарка. Оказалось, что животное захотело развлечений.

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Бык вылез на водяную горку и пытался скатиться. Как результат, ему удалось немного сдвинуться, пока не застрял в трубе аттракциона.

Животное не могло сдвинуться с места и повернуться в любую сторону – оказалось в ловушке. Однако в этот момент он не один находился на территории аквапарка.

Все его веселье видел и снял владелец. Кроме того, мужчина позаботился, чтобы быка освободили и проверили, все ли с ним в порядке.

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История стала известной и владелец решил выкупить животное и назвал – Тобога, что означает "скользить". В настоящее время бык живет у него и стал официальным талисманом аквапарка.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами , о которых заботиться легко с

Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод , но и взбодрит . Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

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Смотрите видео: как бык катался на горке