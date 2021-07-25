На Буковине родился краснокнижных детеныш зубра: почему это важно
Источник:"Укринформ"
Единственный в Украине питомник европейского зубра "Зубровица" размещен на Буковине. Там недавно родилась самка зубра.
Назвали животное Мулан. Она уже хорошо адаптировалась к жизни со взрослыми. Об этом рассказал районный охотовед госпредприятия "Сторожинецкое лесное хозяйство" Сергей Чистов.
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На Буковине родился детеныш зубра из Красной книги
Самочка зубра у нас родилась чуть раньше, но нужно было, чтобы она окрепла, набралась сил. Недавно мы приняли ее к прихода, то есть, начали упекать,
– пояснил Чистов.
Он также добавил, что животное активное, имеет хороший аппетит и чувствует себя хорошо в стаде. Всего в заказнике "Зубровица" Сторожинецкого гослесхоза есть 9 взрослых особей, из которых 3 самцов и 6 самок и 4 молодые животные. Работники также ожидают, что осенью одна из самок родит детеныша.
В заповеднике "Зубровица" живет 9 зубров / Фото "Укринформ"
Также осенью самца и самку, которые родились у них 3 года назад, планируют выпускать в дикую природу.Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.
Что известно о заповеднике "Зубровица"Он расположен на территории Баниливська лесничества возле села Банилов-Подгорный, что в Сторожинецком районе.
Действует с 1994 года. Это единственный в Украине вольер, где в полувольных условиях, максимально приближенных к дикой природе.
Там живут зубры, завезенные из лесов Винницкой, Николаевского зоопарка и Львовщины.
Источник: Википедия
Кстати, зубр принадлежит к виду животных, находящихся на грани исчезновения и занесены в:
- Красную книгу Украины,
- Европейский Красный список.
Популяция зубров восстанавливается. Их количество увеличилось с 1800 в 2003 году по меньшей мере до 6200 в 2021 году. В Украине есть несколько мест проживания зубров в дикой природе.
Зубры живут почти в 50 стадах. Большинство из них слишком малы, чтобы выжить без охранных мероприятий.
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