Назвали животное Мулан. Она уже хорошо адаптировалась к жизни со взрослыми. Об этом рассказал районный охотовед госпредприятия "Сторожинецкое лесное хозяйство" Сергей Чистов.

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На Буковине родился детеныш зубра из Красной книги

Самочка зубра у нас родилась чуть раньше, но нужно было, чтобы она окрепла, набралась сил. Недавно мы приняли ее к прихода, то есть, начали упекать,

– пояснил Чистов.

Он также добавил, что животное активное, имеет хороший аппетит и чувствует себя хорошо в стаде. Всего в заказнике "Зубровица" Сторожинецкого гослесхоза есть 9 взрослых особей, из которых 3 самцов и 6 самок и 4 молодые животные. Работники также ожидают, что осенью одна из самок родит детеныша.



В заповеднике "Зубровица" живет 9 зубров / Фото "Укринформ"

Также осенью самца и самку, которые родились у них 3 года назад, планируют выпускать в дикую природу.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Что известно о заповеднике "Зубровица" Он расположен на территории Баниливська лесничества возле села Банилов-Подгорный, что в Сторожинецком районе.

Действует с 1994 года. Это единственный в Украине вольер, где в полувольных условиях, максимально приближенных к дикой природе.

Там живут зубры, завезенные из лесов Винницкой, Николаевского зоопарка и Львовщины.

Источник: Википедия

Кстати, зубр принадлежит к виду животных, находящихся на грани исчезновения и занесены в:

Красную книгу Украины,

Европейский Красный список.

Популяция зубров восстанавливаетс я. Их количество увеличилось с 1800 в 2003 году по меньшей мере до 6200 в 2021 году. В Украине есть несколько мест проживания зубров в дикой природе.

Зубры живут почти в 50 стадах. Большинство из них слишком малы, чтобы выжить без охранных мероприятий.