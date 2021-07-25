Назвали тварину Мулана. Вона вже добре адаптувалась до життя з дорослими тваринами. Про це розповів районний мисливствознавець держпідприємства "Сторожинецьке лісове господарство" Сергій Чистов.
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На Буковині народилось дитинча червонокнижного зубра
Самочка зубра у нас народилася трохи раніше, але потрібно було, щоб вона окріпла, набралася сил. Нещодавно ми взяли почали її обліковувати, –пояснив Чистов.
Він також додав, що тварина активна, має гарний апетит і почувається добре у стаді. Загалом у заказнику "Зубровиця" Сторожинецького держлісгоспу є 9 дорослих особин, з яких троє самців і 6 самок та 4 молоді тварини. Працівники також очікують, що восени одна із самок народить дитинча.
У заповіднику "Зубровиця" живе 9 зубрів / Фото "Укрінформ"
Також восени самця і самку, які народилися у них 3 роки тому, планують випускати у дику природу.
Що відомо про заповідник "Зубровиця"Він розміщений на території Банилівського лісництва біля села Банилів-Підгірний, що у Сторожинецькому районі.
Діє з 1994 року. Це єдиний в Україні вольєр, де в напіввільних умовах, максимально наближених до дикої природи.
Там живуть зубри, завезені з лісів Вінниччини, Миколаївського зоопарку та Львівщини.
Джерело: Вікіпедія
До речі, зубр належить до виду тварин, що перебувають на межі зникнення та занесені до:
- Червоної книги України,
- Європейського Червоного списку.
Популяція зубрів відновлюється. Їх кількість збільшилася з 1800 у 2003 році щонайменше до 6200 у 2021 році. В Україні є кілька місць проживання зубрів у дикій природі.
Зубри живуть майже в 50 стадах. Більшість з них надто малі, щоб вижити без охоронних заходів.