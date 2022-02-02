Будут стерилизовать собак прямо в машине: в Днепре показали специальное ветеринарное авто

Единственный в стране и Европе автомобиль для выездной биостерилизации собак презентовали в Днепре. Отныне там станет меньше бездомных животных.

Жители города смогут оставлять заявку с адресом – и к ним приедет автомобиль, в котором собаку стерилизуют и чипируют. Выполнять заявки планируют согласно графику.

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Сократится количество бездомных собак



Все оборудование приспособлено для операций / Фото 056.ua

Автомобиль укомплектован современным оборудованием. В нем есть операционный стол, стерилизатор, электрохирургический коагулятор, кислородный концентратор, пульсоксиметр и другие необходимые приспособления.

Операции животным будут производить методом лапароскопии. Сообщают, что за сутки в автомобиле смогут стерилизовать до 20 животных.



В машине смогут стерилизовать до 20 животных в день / Фото 056.ua

Поскольку операции будут малоинвазивными, длительная реабилитация после них не требуется. После стерилизации животное будут оставлять на месте проживания или отдавать владельцу. Уже через час собака сможет вернуться к привычному образу жизни.



Благодаря программе численность бездомных собак планируется сократить на 80% / Фото 056.ua

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Стоимость автомобиля составляет 3,5 миллионов гривен. Еще 2 миллиона гривен понадобится ежегодно для поддержки программы стерилизации. Благодаря деятельности автомобиля для стерилизации численность беспризорных собак планируется сократить на 80% за 2 – 3 года.

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