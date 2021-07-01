Буддистский монах посвятил жизнь животным и уже 27 лет спасает четвероногих

В китайском Шанхае существует давний буддистский храм, который стал местом спасения для тысячи бездомных собак и котов. Все благодаря доброму сердцу главного монаха, который решил отдать свою жизнь на спасение животных.

53-летний буддистский монах Чжисян является главным монахом храма Баоэнь в Шанхае. Половину жизни он занимается приспособления и лечением больных животных.

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Как буддистский монах начал спасать животных

Спасением животных буддистский монах занимается с 1994 года. Началось все с трагической истории: Чжисян стал свидетелем того, как на дороге сбили кота. Водитель вместо того, чтобы помочь животному, просто уехал. Бедный четвероногий пытался отползти на обочину, чтобы спастись. Тогда на помощь пришел монах и отвез его к ветеринару.



Чжисян убирает за животными, кормит и лечит их / Фото с Shine

Тогда буддист понял: его жизненное предназначение – спасение животных. Он стал бродить по городам и искать обездоленных собак и котов. Чжисян отвозил их к ветеринарам и занимался адопцией.

Когда возглавил храм Баоэнь, устроил маленький приют прямо при храме. Впоследствии станция спасения разрослась и могла вмещать несколько тысяч любимцев одновременно.

Монах кормит, лечит и убирает за всеми животными, которые оказались под его опекой. В 2021 году таких у Чжисяна было более 8 тысяч, однако не все они живут прямо при храме.

Приют для животных при буддистском храме

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Храму буддистов Баоэнь не менее 400 лет. Чжисян признается: почти все хозяйственные дела в культовом сооружении делают его ученики, он же все свободное время посвящает спасению обездоленных животных.

В храм постоянно поступают новые жители. Открытое сердце Чжисяна не отказывает в помощи все большему и большему количеству собак и животных. Большинство собак, находящихся под опекой Чжисяна, поступают из общественного приюта в Фэнсяне.

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Большинство собак были бы убиты или умерли от голода, если бы не вмешательство монаха. Он забирает собак в храм на несколько дней, чтобы держать под контролем и давать им необходимые лекарства. Впоследствии здоровых собак отправляют в большой арендованный приют в Пудуне. Там и удерживают большинство из 8 тысяч собак.

Приют насчитывает 9 тысяч квадратных метров, а за животными ухаживают 7 человек.



Собачка Цзиньчжу живет при храме 14 лет / Фото с Shine

Люди из Шанхая знают: в храме Баоэнь и приюте в Пудуне всегда есть любимчики, которым требуется адопция. К счастью, всегда есть те, кто готовы взять обездоленное животное и подарить ей шанс на счастливую жизнь.

Как оснащен приют для животных в буддистском храме: смотрите видео

До 2017 года Чжисян никогда ни от кого не принимал денежных пожертвований для помощи животным. Всем, кто хотел приобщиться к спасению обездоленных, он велел приносить только пищу.

Впоследствии, когда количество завезенных бездомных собак росла, монах понял, что не может оплачивать все это сам, не тратя деньги храма. Тогда он стал принимать первые пожертвования. Люди активно включились в благотворительность, впрочем деятельность Чжисяна устраивала не всех.



Чжисян берет в путешествия своих любимцев / Фото с фейсбуке Trish Routt

Иногда люди, которые приходят на богослужение в храм, не понимают, почему я это делаю. Возможно, они думают, что монахи должны целыми днями сидеть в храме, исполняя Писания. Но Будда говорит нам спасать жизни и все жизни равны,

– сказал он.

Несмотря на трудности, с которыми он сталкивается ежедневно, Чжисян планирует продолжать свою работу с бездомными животными по крайней мере до выхода на пенсию – до 65 лет. К этому времени он надеется найти кого-то, кто продолжит его проект и обеспечит, чтобы за животными хорошо ухаживали.