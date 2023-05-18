Бродила по планете 700 миллионов лет: ученые узнали, как выглядело первое животное на Земле

Ученые наконец-то раскрыли давнюю научную тайну того, как выглядело первое многоклеточное животное на Земле. Ею оказалось медузоподобное существо, которое также известно как гребеночные, впервые появившееся на нашей планете около 700 миллионов лет назад.

Ученые наконец-то узнали, как выглядело первое существо на Земле.

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что гребеночные на самом деле являются ближайшими родственниками первых животных на земле, и их до сих пор можно найти в современных океанах и аквариумах. Теперь исследователи полагают, что с помощью этого открытия им удастся пролить свет на происхождение жизни и эволюцию.

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Так, в течение длительного времени губки (Porifera) были главным претендентом на звание первого животного из-за их анатомической простоты, таких как отсутствие нервной системы, но когда исследователи глубже погрузились в генетическую историю, у губок появился соперник – гребеночные медузы (ctenophores).

Эти существа лишь отдаленные родственники настоящих медуз, но побеждают губок в гонке за первенство, несмотря на то, что имеют более сложную дифференцированную нервную систему. Они являются отличным примером того, что эволюция не является прямой линией от меньшей к большей сложности организмов.

Последний всеобщий предок всех животных, вероятно, жил 600 или 700 миллионов лет назад. Трудно знать, какими они были, поскольку являлись животными с мягким телом и не оставили прямых окаменелостей. Но мы можем использовать сравнение между присутствующими животными, чтобы узнать о наших общих предках,

– отметил молекулярный биолог и автор исследования Дэниел Рохсар.

Предварительный анализ, сосредоточенный только на последовательностях генов, дал противоречивые результаты: некоторые последовательности свидетельствуют о том, что первыми на Земле появились губки, а другие указывают на то, что это были гребеночные медузы.

Старейшее существо на Земле / Фото Darrin Schultz, Monterey Bay Aquarium Research Institute

Отметим, что гребешки имеют 8 наборов ресниц, похожих на совпадающие с боков щупальца и используемые для движения в океане. Эти существа передвигаются на глубине не более 6 км под поверхностью океана.

Как ученые проводили исследование

Исследователи сравнили свои недавно секвенированные геномы гребенчатой ​​медузы, двух морских губок, двух одноклеточных животных (хоанофлагеллят и амебы) и микробного рыбного паразита, связанного как с животными, так и с грибами (ихтиоспорами), с другими более современными животными.

Сцепление высококонсервативных генных последовательностей, отысканных в одной хромосоме у всех животных, выявило очевидную закономерность. Губки и более современные животные имеют одинаковые признаки редкого слияния и перестройки хромосом. Но этого не было у гребенчатых медуз, геномы которых похожи на других одноклеточных животных.

Итак, вероятнее всего, сначала эволюционировали гребеночные медузы, а затем губки. Затем эти губки передали свое новое смешанное расположение хромосом животным-потомкам.