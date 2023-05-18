Ученые наконец-то узнали, как выглядело первое существо на Земле.

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что гребеночные на самом деле являются ближайшими родственниками первых животных на земле, и их до сих пор можно найти в современных океанах и аквариумах. Теперь исследователи полагают, что с помощью этого открытия им удастся пролить свет на происхождение жизни и эволюцию.

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Так, в течение длительного времени губки (Porifera) были главным претендентом на звание первого животного из-за их анатомической простоты, таких как отсутствие нервной системы, но когда исследователи глубже погрузились в генетическую историю, у губок появился соперник – гребеночные медузы (ctenophores).

Эти существа лишь отдаленные родственники настоящих медуз, но побеждают губок в гонке за первенство, несмотря на то, что имеют более сложную дифференцированную нервную систему. Они являются отличным примером того, что эволюция не является прямой линией от меньшей к большей сложности организмов.

Последний всеобщий предок всех животных, вероятно, жил 600 или 700 миллионов лет назад. Трудно знать, какими они были, поскольку являлись животными с мягким телом и не оставили прямых окаменелостей. Но мы можем использовать сравнение между присутствующими животными, чтобы узнать о наших общих предках,

– отметил молекулярный биолог и автор исследования Дэниел Рохсар.

Предварительный анализ, сосредоточенный только на последовательностях генов, дал противоречивые результаты: некоторые последовательности свидетельствуют о том, что первыми на Земле появились губки, а другие указывают на то, что это были гребеночные медузы.

Старейшее существо на Земле / Фото Darrin Schultz, Monterey Bay Aquarium Research Institute

Отметим, что гребешки имеют 8 наборов ресниц, похожих на совпадающие с боков щупальца и используемые для движения в океане. Эти существа передвигаются на глубине не более 6 км под поверхностью океана.

Как ученые проводили исследование

Исследователи сравнили свои недавно секвенированные геномы гребенчатой ​​медузы, двух морских губок, двух одноклеточных животных (хоанофлагеллят и амебы) и микробного рыбного паразита, связанного как с животными, так и с грибами (ихтиоспорами), с другими более современными животными.

Сцепление высококонсервативных генных последовательностей, отысканных в одной хромосоме у всех животных, выявило очевидную закономерность. Губки и более современные животные имеют одинаковые признаки редкого слияния и перестройки хромосом. Но этого не было у гребенчатых медуз, геномы которых похожи на других одноклеточных животных.

Итак, вероятнее всего, сначала эволюционировали гребеночные медузы, а затем губки. Затем эти губки передали свое новое смешанное расположение хромосом животным-потомкам.